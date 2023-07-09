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Молодой парень едва не погиб на Каспии

Опубликовано:

Спасательный круг
Спасательный круг. Иллюстративное фото: pexels.com

На побережье Каспийского моря вчера был спасен молодой парень - информацию о спасении опубликовали на официальном сайте министерства по ЧС РК.

В минувшую субботу, 8 июля, в Актау, на побережье Каспийского моря, при несении дежурства мобильного спасательного поста ДЧС Мангистауской области спасателями оперативно-спасательного отряда был спасен гражданин 2003 года рождения.

"Уважаемые жители и гости области! Департамент по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области призывает граждан соблюдать правила безопасности на воде". - призвали спасатели.

Отметим, что спасателям часто приходится спасать туристов, которые попадают в беду на Каспии.

Напомним, буквально на днях сотрудникам ДЧС Мангистауской области удалось спасти двоих серфингистов, которых унесло течением почти на километр от берега. Граждане 1992 и 1994 года рождения вышли в открытое море на досках для серфинга в районе города Форт-Шевченко.

А в июне житель Алматы едва не погиб в Каспийском море. Его и еще двух местных несовершеннолетних жителей спасли сотрудники ДЧС на побережье в 4А микрорайоне.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2027911-molodoy-paren-edva-ne-pogib-na-kaspii/

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