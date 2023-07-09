Житель Атырау приготовил яичницу на раскаленной от солнца сковороде

Яичница. Кадр из видео: instagram.com/afishi_atyra

Житель Атырау провел эксперимент и приготовил яичницу на раскаленной от солнца сковороде - мужчина удивился жаркой погоде, которая установилась в регионе.

Кадры были опубликованы в паблике afishi_atyrau в Instagram.

"В Тенгизе сегодня жара более 50 градусов", - говорится в описании.

На кадрах видно, как мужчина разбивает яйцо в сковороду, которая нагрелась от раскаленного песка. Через несколько секунд яйцо начинает приготавливаться.

"Да чему удивляться? Местные давно привыкли к такому", - оставил комментарий один из подписчиков, отмечая жаркую погоду в регионе.

Согласно официальному сайту РГП "Казгидромет", в Атырау сегодня ожидается жаркая погода - столбики термометров покажут +40...+42 градуса. Кроме того, в городе ожидается сильный ветер - днем он усилится до 9-14 м/с, местами порывы будут достигать 15-18 м/с.

Отметим, что накануне синоптики объявили в Атырауской области штормовое предупреждение. На западе, юге и востоке региона ожидается пыльная буря, порывы ветра до 15-20 м/с. Днем на большей части области сохраняется сильная жара 35-39 градусов. На севере и юге региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2027917-zhitel-atyrau-prigotovil-yaichnitsu-na-raskalennoy-ot-solntsa-skovorode/