Жара до 42 градусов, пыльные бури и сильный ветер ожидаются в регионах Казахстана

Лето. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На 9 июля в большинстве регионов Казахстана было объявлено штормовое предупреждение в связи с сильным ветром, жарой и опасностью пожаров, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Алматы в воскресенье ожидается гроза. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20 м/с.

Днем на юге и в горных районах Алматинской области временами ожидается сильный дождь. На севере, юге и в горных районах области – гроза, днем – град и ветер с порывами до 15-20 м/с, временами 25 м/с. При этом на западе и в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на северо-западе, юге и в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер днем на западе, юге и в центре – до 15-20 м/с. На большей части региона сохраняется сильная жара 40 градусов и чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области днем сохраняется сильная жара – до 34-39 градусов. На юге, юго-востоке региона – чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области ветер днем на юге – до 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 40 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на большей части Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара 35-39 градусов. Порывы ветра днем на юге и западе региона будут достигать 15-20 м/с.

На севере и юге Абайской области ожидается дождь, временами сильный ливень, гроза, днем – град и шквальный ветер до 15-20 м/с. На севере региона сохраняется высокая пожарная опасность.

На востоке и юге Павлодарской области ожидается гроза с порывами ветра до 15-20 м/с.

На западе, юге и востоке Атырауской области ожидается пыльная буря, порывы ветра до 15-20 м/с. Днем на большей части области сохраняется сильная жара 35-39 градусов. На севере и юге региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем 9-10 июля сохраняется очень сильная жара до 40-42 градусов.

На севере, востоке и юге Восточно-Казахстанской области ожидается дождь, временами сильный ливень, гроза, днем – град и шквальный ветер до 15-20 м/с. На юге и западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью в горных районах Жетысуской области, а днем – на большей части региона ожидается гроза с порывами ветра до 15-20 м/с. Также на большей части области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге – чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в горах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал, ветер до 15-20 м/с. На юге, западе, севере, а также в пустынных районах сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на юге Костанайской области ожидается сильная жара – до 37 градусов, а также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В северной половине области – высокая пожарная опасность.

Днем на юге Карагандинской области ожидается гроза, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на большей части Улытауской области прогнозируется сильная жара до 35 градусов. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На востоке, юге и в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град. Ветер на юго-западе, северо-востоке и в горных районах – до 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Что делать при сильной жаре?

Чтобы избежать последствий жары, МЧС РК на своем официальном сайте призывает граждан без особой надобности не выходить на улицу, а также:

для защиты от обезвоживания организма больше пить, не менее 1,5-3 литров жидкости в день;

в пик жары исключить любые физические нагрузки и свести к минимуму физическую активность;

днем окна держать закрытыми и занавешенными шторами светлых оттенков, чтобы прямые солнечные лучи и нагретый воздух не попадали в комнату;

во избежание теплового и солнечного удара носить светлую воздухонепроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором.

Подчеркивается, что особое внимание в жару необходимо уделять детям.

"Также призываем граждан соблюдать правила безопасности при нахождении в степных и лесных массивах. Основными причинами возникновения природных пожаров являются неосторожное обращение населения с огнем, непотушенная сигарета, костер, горящая спичка, масляная тряпка или ветошь, стеклянная бутылка, искры из глушителя транспортного средства, сжигание сухой старой травы, грозовые разряды (молнии)", – добавили представители МЧС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2027904-zhara-do-42-gradusov-pylnye-buri-i-silnyy-veter-ozhidayutsya-v-regionah-kazahstana/