Жара, гроза и дождь: какая погода ожидается сегодня в крупнейших городах Казахстана

Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сегодня, 9 июля, в Алматы синоптики прогнозируют осадки, а в Астане и Шымкенте должна быть ясная погода - актуальный прогноз опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Алматы в воскресенье ожидается дождь с грозой. Днем температура воздуха будет составлять +26…+28 градусов. Скорость ветра сегодня - 3-8 м/с, однако при грозе возможны порывы до 15-20 м/с.

В Астане осадков не ожидается, возможна переменная облачность. Днем в столице ожидается +29…+31 градус. Днем скорость ветра будет находиться на уровне 7-12 м/с.

В Шымкенте прогнозируется жаркая погода. Днем столбики термометров покажут +34…+36 градусов. Осадков не, согласно прогнозам, не будет - возможна переменная облачность. Скорость ветра сегодня составит 8-13 м/с.

Также напомним, что практически во всех регионах Казахстана синоптики объявили на сегодня штормовое предупреждение.

Что делать при сильной жаре?

Чтобы избежать последствий жары, МЧС РК на своем официальном сайте призывает граждан без особой надобности не выходить на улицу, а также:

для защиты от обезвоживания организма больше пить, не менее 1,5-3 литров жидкости в день;

в пик жары исключить любые физические нагрузки и свести к минимуму физическую активность;

днем окна держать закрытыми и занавешенными шторами светлых оттенков, чтобы прямые солнечные лучи и нагретый воздух не попадали в комнату;

во избежание теплового и солнечного удара носить светлую воздухонепроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором.

Подчеркивается, что особое внимание в жару необходимо уделять детям.

"Также призываем граждан соблюдать правила безопасности при нахождении в степных и лесных массивах. Основными причинами возникновения природных пожаров являются неосторожное обращение населения с огнем, непотушенная сигарета, костер, горящая спичка, масляная тряпка или ветошь, стеклянная бутылка, искры из глушителя транспортного средства, сжигание сухой старой травы, грозовые разряды (молнии)", – добавили представители МЧС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2027909-zhara-groza-i-dozhd-kakaya-pogoda-ozhidaetsya-segodnya-v-krupneyshih-gorodah-kazahstana/