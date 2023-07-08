Гроза и ветер до 20 м/с ожидаются в одном из мегаполисов в субботу

Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сегодня, 8 июля, в Алматы и Астане синоптики прогнозируют осадки. В Шымкенте же должна быть ясная погода. Об этом сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Алматы в субботу ожидается гроза. Днем температура воздуха будет составлять +26…+28 градусов, а ночью – опустится до +17…+19 градусов. Скорость ветра – 3-8 м/с, однако при грозе возможны порывы до 15-20 м/с.

В Астане может пройти дождь, переменная облачность. Днем в столице ожидается +29…+31 градус, а ночью – до +15…+17 градусов. Скорость ветра будет находиться на уровне 9-14 м/с.

В Шымкенте прогнозируется солнечный день без осадков. Днем столбики термометров покажут +31…+33 градуса, а к вечеру – опустятся до +19…+21 градуса. В целом скорость ветра в мегаполисе будет находиться на уровне 8-13 м/с, но временами возможны порывы до 15-20 м/с.

Также напомним, что практически во всех регионах Казахстана синоптики объявили на сегодня объявлено штормовое предупреждение.

Как не пострадать при сильном ветре?

Как сообщается на официальном сайте одного из региональных ДЧС, штормовые ветры – одно из наиболее распространенных стихийных бедствий. Следует учитывать, что при ветре (14-17 м/с) могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щиты, светодиодные панно и транспаранты на самостоятельных опорах.

При штормовом ветре (до 24 м/с) могут быть повалены деревья, оборваны линии электропередач. Потому важно знать общие меры безопасного поведения во время сильного ветра.

Так, находясь в доме или в квартире:

закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;

безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал вас на улице:

укройтесь в подъезде или прочном здании;

не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;

не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и так далее;

держитесь подальше от гнилых, старых, одиночно стоящих деревьев.

Автомобилистам важно помнить о том, что при сильном ветре нельзя парковать автотранспорт под деревьями, билбордами или электропроводами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2027863-groza-i-veter-do-20-ms-ozhidayutsya-v-odnom-iz-megapolisov-v-subbotu/