Пожароопасной, жаркой и "богатой" на грозы выдастся суббота в Казахстане
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Практически во всех регионах Казахстана синоптики объявили завтра, 8 июля, штормовое предупреждение. В некоторых городах страны ожидается гроза, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".
В столице Казахстана Астане 8 июля утром и днем, по прогнозам синоптиков, будет гроза.
Атырауская область
8-9 июля сохраняется сильная жара в 35-39 градусов. На юге области – чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау температура воздуха поднимется до 42 градусов.
Улытауская область
Днем на большей части области Улытауской области синоптики прогнозируют жару в 35 градусов. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Жамбылская область
8 июля днем в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. На юге, в горных районах области – град, гроза, при которой порывы ветра составят 15-20 м/с. Также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Таразе днем синоптики пообещали грозу и град. Порывы ветра – 15-20 м/с.
Актюбинская область
Сохраняется сильная жара в 35-39 градусов, высокую температуру воздуха обещают также в Актобе. На юге, юго-востоке области – чрезвычайная пожарная опасность.
Северо-Казахстанская область
Ночью и утром на западе СКО ожидается туман, порывы ветра составят 15-20 м/с. Кроме того, сохраняется высокая пожарная опасность.
Карагандинская область
8 июля днем на севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза, порывы ветра составят 18 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Акмолинская область
На востоке Акмолинской области в субботу ожидается гроза, порывы ветра достигнут 15-20 м/с.
Абайская область
Днем на большей части Абайской области обещают грозу. На севере, западе, юге региона – ветер в 15-20 м/с, порывы которого могут достигать 23 м/с. На большей части области – высокая пожарная опасность.
8 июля в Семее ожидается гроза. Наряду с этим – высокая пожарная опасность.
Восточно-Казахстанская область
Днем на большей части ВКО прогнозируется гроза, скорость ветра достигнет 23 м/с. На западе, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске синоптики пообещали грозу.
Туркестанская область
В горных и предгорных районах области ожидаются гроза, шквал, порывы ветра – 15-20 м/с. На юге, западе, севере, в пустынных районах области, по прогнозам синоптиков, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Утром 8 июля в Шымкенте – гроза.
Западно-Казахстанская область
На большей части региона – сильная жара в 35-39 градусов, сохраняется пожарная опасность. Высокая температура воздуха прогнозируется и в Уральске.
Павлодарская область
На севере, востоке, юге Павлодарской области прогнозируют грозу, днем – град. Порывы ветра при грозе составят 15-20 м/с. В Павлодаре выпадет град.
Жетысуская область
На юге, в горных районах Жетысуской области ожидается гроза, порывы ветра будут равны 15-20 м/с. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе области –чрезвычайная пожарная опасность.
Мангистауская область
Днем на западе, юге, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Днем на большей части региона ожидается сильная жара 39-42 градусов, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Актау ожидается пыльная буря, порывы ветра – 18 м/с.
Алматинская область
8 июля днем в горных районах Алматинской области ожидается сильный дождь. На севере, юге, в горных районах области – гроза, днем в горных районах области – град.
При грозе порывы ветра составят 15-20 м/с, в горных районах области могут достигать 25 м/с. В некоторых частях региона сохраняется высокая пожарная опасность.
В Алматы и Кунаеве временами будет гроза, порывы ветра могут достигать 15-20 м/с.
Добавим, что на востоке Казахстана в последующие три дня ожидаются сильные дожди, тогда как в центре республики синоптики прогнозируют очень сильную жару.
Согласно шкале Бофорта, опубликованной на сайте Гидрометцентра России, скорость ветра в 20 м/с характеризуется как "очень крепкий" и "шторм". Ветер такой силы способен ломать сучья деревьев, наносит небольшие повреждения – срывать дымовые колпаки и черепицу.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2027845-pozharoopasnoy-zharkoy-i-bogatoy-na-grozy-vydastsya-subbota-v-kazahstane/