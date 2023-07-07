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Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Пожароопасной, жаркой и "богатой" на грозы выдастся суббота в Казахстане

Опубликовано:

Солнце светит над городом
Солнце над городом. Иллюстративное фото: pexels.com

Практически во всех регионах Казахстана синоптики объявили завтра, 8 июля, штормовое предупреждение. В некоторых городах страны ожидается гроза, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В столице Казахстана Астане 8 июля утром и днем, по прогнозам синоптиков, будет гроза.

Атырауская область

8-9 июля сохраняется сильная жара в 35-39 градусов. На юге области – чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау температура воздуха поднимется до 42 градусов.

Улытауская область

Днем на большей части области Улытауской области синоптики прогнозируют жару в 35 градусов. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Жамбылская область

8 июля днем в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. На юге, в горных районах области – град, гроза, при которой порывы ветра составят 15-20 м/с. Также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Таразе днем синоптики пообещали грозу и град. Порывы ветра – 15-20 м/с.

Актюбинская область

Сохраняется сильная жара в 35-39 градусов, высокую температуру воздуха обещают также в Актобе. На юге, юго-востоке области – чрезвычайная пожарная опасность.

Северо-Казахстанская область

Ночью и утром на западе СКО ожидается туман, порывы ветра составят 15-20 м/с. Кроме того, сохраняется высокая пожарная опасность.

Карагандинская область

8 июля днем на севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза, порывы ветра составят 18 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Акмолинская область

На востоке Акмолинской области в субботу ожидается гроза, порывы ветра достигнут 15-20 м/с.

Абайская область

Днем на большей части Абайской области обещают грозу. На севере, западе, юге региона – ветер в 15-20 м/с, порывы которого могут достигать 23 м/с. На большей части области – высокая пожарная опасность.

8 июля в Семее ожидается гроза. Наряду с этим – высокая пожарная опасность.

Восточно-Казахстанская область

Днем на большей части ВКО прогнозируется гроза, скорость ветра достигнет 23 м/с. На западе, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске синоптики пообещали грозу.

Туркестанская область

В горных и предгорных районах области ожидаются гроза, шквал, порывы ветра – 15-20 м/с. На юге, западе, севере, в пустынных районах области, по прогнозам синоптиков, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Утром 8 июля в Шымкенте – гроза.

Западно-Казахстанская область

На большей части региона – сильная жара в 35-39 градусов, сохраняется пожарная опасность. Высокая температура воздуха прогнозируется и в Уральске.

Павлодарская область

На севере, востоке, юге Павлодарской области прогнозируют грозу, днем – град. Порывы ветра при грозе составят 15-20 м/с. В Павлодаре выпадет град.

Жетысуская область

На юге, в горных районах Жетысуской области ожидается гроза, порывы ветра будут равны 15-20 м/с. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе области –чрезвычайная пожарная опасность.

Мангистауская область

Днем на западе, юге, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Днем на большей части региона ожидается сильная жара 39-42 градусов, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Актау ожидается пыльная буря, порывы ветра – 18 м/с.

Алматинская область

8 июля днем в горных районах Алматинской области ожидается сильный дождь. На севере, юге, в горных районах области – гроза, днем в горных районах области – град.

При грозе порывы ветра составят 15-20 м/с, в горных районах области могут достигать 25 м/с. В некоторых частях региона сохраняется высокая пожарная опасность.

В Алматы и Кунаеве временами будет гроза, порывы ветра могут достигать 15-20 м/с.

Добавим, что на востоке Казахстана в последующие три дня ожидаются сильные дожди, тогда как в центре республики синоптики прогнозируют очень сильную жару.

Согласно шкале Бофорта, опубликованной на сайте Гидрометцентра России, скорость ветра в 20 м/с характеризуется как "очень крепкий" и "шторм". Ветер такой силы способен ломать сучья деревьев, наносит небольшие повреждения – срывать дымовые колпаки и черепицу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2027845-pozharoopasnoy-zharkoy-i-bogatoy-na-grozy-vydastsya-subbota-v-kazahstane/

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