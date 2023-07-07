Очень сильная жара и дожди ждут казахстанцев в выходные

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На востоке Казахстана в последующие три дня ожидаются сильные дожди. В центре республики синоптики прогнозируют очень сильную жару, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозу специалистов, в предстоящие дни в восточных, северо-восточных и юго-восточных регионах Казахстана ожидаются дожди с грозами, градом и порывистым ветром.

Завтра, 8 июля, на северо-востоке и востоке республики синоптики пообещали сильные дожди, а 8-9 июля – на юго-востоке.

На остальной территории страны погода в ближайшие три дня будет стоять преимущественно без осадков. А на западе, 9-10 июля – на северо-западе, и 10 июля – в центре Казахстана – ожидается очень сильная жара до 43 градусов.

Сегодня в Астане, Алматы и Шымкенте пообещали дождь с грозой и не менее 27 градусов тепла.

Согласно консультативному прогнозу погоды на лето, в июле на большей части Казахстана средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы, в южных регионах – выше нормы на один градус.

Отметим, что норма составляет +18...+24 градуса на большей части РК, от 25 до 30 градусов тепла – в южной половине, а в горных районах юго-востока и востока республики – +9...+17 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2027828-ochen-silnaya-zhara-i-dozhdi-zhdut-kazahstantsev-v-vyhodnye/