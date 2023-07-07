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Дождь с грозой пообещали в Астане, Алматы и Шымкенте в пятницу

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Гроза над городом
Гроза. Иллюстративное фото: pexels.com

В трех крупнейших городах Казахстана сегодня ожидается дождь с грозой. При этом температура воздуха не должна превысить 27 градусов тепла, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Во всех трех казахстанских мегаполисах синоптики сегодня прогнозируют дождь с грозой.

При этом в Астане температура воздуха будет равна +29…+31 градусу тепла. Скорость ветра – 9-14 м/с, при грозе – 15-20 м/с.

В Алматы температура воздуха составит +27...+29 градусов, средняя скорость ветра – 3-8 м/с, а при грозе она составит 13 м/с.

Жарко будет и в Шымкенте – там сегодня +31...+33 градуса тепла. Скорость ветра в течение дня будет равна 8-13 м/с, а при грозе – 15-20 м/с.

Согласно шкале Бофорта, опубликованной на сайте Гидрометцентра России, ветер в 15-20 м/с характеризуют как "крепкий" и "очень крепкий". Ветер такой силы раскачивает стволы деревьев, ломает их сучья, идти против такого ветра трудно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2027804-dozhd-s-grozoy-poobeschali-v-astane-almaty-i-shymkente-v-pyatnitsu/

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