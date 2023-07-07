На двое суток ограничат движение по проспекту Абая в Алматы

Дорожный знак. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Алматы на двое суток ограничат движение по участку на проспекте Абая из-за ремонтных работ по укладке асфальта, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу управления городской мобильности.

"В связи с укладкой асфальтобетонного покрытия будет полностью ограничено движение по проспекту Абая от улиц Тлендиева до Розыбакиева с 23:00 7 июля до 06:00 9 июля в дневное и ночное время", – говорится в сообщении управления городской мобильности.

Участок проспекта Абая. Скриншот: 2gis.kz

При этом объезд будет обеспечен по улицам Есенжанова, Сатпаева, Тлендиева, Брусиловского, Тургут Озала.

В пресс-службе управления отметили, что ограничение движения связано с применением на данном участке полимерасфальтобетона, который укладывается при температуре 150-160 градусов.

При этом для достижения требуемой прочности смесь должна остыть до 40 градусов, в противном случае каркас смеси будет нарушен от воздействия нагрузок от транспортных средств, что приведет к образованию трещин и сдвигов в виде колеи.

"Работы по укладке покрытия ведутся в ночное время, однако во избежание ухудшения качества проводимых работ рекомендуется выдержать в среднем 36 часов для остывания поверхности и набора соответствующей твердости и прочности.

Данный период, как правило, совпадает с дневным временем, чем и объясняется перекрытие движения", – пояснили в управлении городской мобильности.

Предыдущий ремонт провели на данном участке в 2012 году.

"В связи с истечением межремонтного срока проведено обследование с представителями проектной организации (имеющей лицензию). Установлены дефекты в виде ям, провалов, просадок полотна, составлено техническое заключение о текущем состоянии данной дороги. В связи с этим участок был внесен в план работ на 2023 год", – гласит сообщение.

Напомним, что 6 июня начались строительно-монтажные работы по реконструкции моста через реку Есентай по проспекту Аль-Фараби, они завершатся 1 сентября. В связи с этим движение на мосту было ограничено.

Кроме того, из-за реконструкции теплосетей до 30 августа будет ограничено движение по нескольким улицам в четырех районах южной столицы.

Управление городской мобильности Алматы, указанное выше, выполняет следующие задачи:

развитие дорожно-транспортной инфраструктуры;

создание умной транспортной системы по лучшим мировым практикам;

улучшение качества пассажирского обслуживания;

повышение уровня безопасности на автомобильных дорогах;

развитие пригородных сообщений общественного транспорта;

развитие альтернативных видов транспорта (каршеринг, такси, велотранспорт, электросамокаты и другие);

создание велосипедной и пешеходной мобильности;

развитие системы парковочного пространства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2027834-na-dvoe-sutok-ogranichat-dvizhenie-po-prospektu-abaya-v-almaty/