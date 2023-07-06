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30 лет независимости Казахстана

Жару до 42 градусов прогнозируют в Казахстане

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Ребенок пьет воду
Ребенок пьет воду. Иллюстративное фото: AlesVeluscek/Getty Images

Штормовое предупреждение объявлено на 7 июля в Астане, Алматы, Шымкенте и по всему Казахстану. Связано оно с сильной жарой и ухудшением погодных условий. Информация опубликована на официальном сайте "Казгидромета".

В Астане 7 июля утром и днем ожидаются гроза, град, ветер при грозе, порывы 15-20 м/с.

В Алматы в пятницу возможна гроза.

В Шымкенте ожидается гроза, шквал, ветер при грозе, порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

7 июля на севере Павлодарской области вероятна высокая пожароопасность. Днем на юге, в центре региона ожидается сильный дождь. Ночью на юге области, днем на большей части - гроза. Днем на юге и в центре области - град, шквал. Ветер при грозе, порывы 15-20 м/с.

Днем в горных районах Жамбылской области может быть сильный дождь. На юге, в горных районах региона - гроза, град. Ветер утром и днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на большей части Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара до 35-38 градусов. На юго-западе, юге, востоке региона сохраняется высокая пожарная опасность.

7 июля в Кызылординской области синоптики прогнозируют ветер днем в центре региона 15-20 м/с. Также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В пятницу на севере, востоке и юге Абайской области ожидаются гроза, днем - град. Ветер на севере, востоке, юге региона 15-20 м/с. На северо-западе и юге сохраняется высокая пожарная опасность.

7 июля на севере и востоке Восточно-Казахстанской области возможны гроза, днем - град, ветер 15-20 м/с. На западе, юге и востоке региона сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем 7-9 июля на юге Атырауской области ожидается очень сильная жара до 42 градусов и сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

7 июля ночью на северо-западе, днем на севере, северо-востоке Актюбинской области может быть гроза, ветер при грозе, порывы 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара до 35-39 градусов. На юге и юго-востоке региона также чрезвычайная пожарная опасность.

В горных районах Алматинской области может пройти временами сильный дождь. На западе, юге, в горных районах региона ожидается гроза, днем в горных районах - град. Ветер при грозе, порывы 15-20 м/с. Также на севере и западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

7 июля днем на севере и востоке Карагандинской области возможны гроза, град, ветер, порывы 18 м/с. На юге региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

7 июля в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал, ветер при грозе, порывы 15-20 м/с. На большей части региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В пятницу на юге Улытауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

7 июля утром и днем на севере и востоке Костанайской области ожидается гроза, град, ветер, порывы 15-20 м/с. Днем на юге региона сохраняется сильная жара до 36 градусов и чрезвычайная пожарная опасность.

В пятницу ночью на востоке, днем на юге, севере, востоке Акмолинской области вероятны гроза, град, ветер, порывы 15-20 м/с.

7 июля днем в горных и предгорных районах Жетысуской области ожидается сильный дождь, также на большей части региона - гроза, град, ветер при грозе, порывы 15-20 м/с. Также на большей части области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе - чрезвычайная пожарная опасность.

7 июля днем на большей части Мангистауской области синоптики прогнозируют сильную жару до 38-42 градусов. На большей части региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В пятницу днем на севере и востоке Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал, ветер 15-20 м/с, временами порывы 25 м/с.

Как вести себя в жару

Чтобы избежать последствий, МЧС призывает казахстанцев без особой надобности не выходить на улицу, а также:

  • для защиты от обезвоживания организма больше пить, не менее 1,5-3 литров жидкости в день;
  • в пик жары исключить любые физические нагрузки и свести к минимуму физическую активность;
  • днем окна держать закрытыми и занавешенными шторами светлых оттенков, чтобы прямые солнечные лучи и нагретый воздух не попадали в комнату;
  • во избежание теплового и солнечного удара носить светлую воздухонепроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором;
  • особое внимание в жару необходимо уделять детям.

"Также призываем граждан соблюдать правила безопасности при нахождении в степных и лесных массивах. Основными причинами возникновения природных пожаров являются неосторожное обращение населения с огнем, непотушенная сигарета, костер, горящая спичка, масляная тряпка или ветошь, стеклянная бутылка, искры из глушителя транспортного средства, сжигание сухой старой травы, грозовые разряды (молнии)", - добавили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2027787-zharu-do-42-gradusov-prognoziruyut-v-kazahstane/

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