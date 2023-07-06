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Эзотерика
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Дождь с грозой и сильный ветер ожидаются в крупнейших городах Казахстана

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Дождь идет на улице
Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какой будет погода 6 июля в Астане, Алматы и Шымкенте. Во всех мегаполисах Казахстана ожидаются дождь с грозой и усиление ветра. Информация опубликована на официальном сайте "Казгидромета".

В Астане в четверг ожидаются дождь с грозой. Температура воздуха днем составит +28...+30 градусов. Скорость ветра: 9-14, днем порывы 15-20 метров в секунду.

В Алматы 6 июля также возможны дождь с грозой. Дневная температура воздуха в районе +26...+28 градусов. Скорость ветра: 3-8, при грозе порывы 15-18 метров в секунду.

В Шымкенте синоптики тоже прогнозируют дождь с грозой. Температура воздуха днем +31...+33 градуса. Скорость ветра: 8-13, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.

Что делать при грозе

Как отмечают в ДЧС Алматы, если во время грозы вы находитесь дома, не подходите близко к электропроводке, антеннам, закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы и не касайтесь металлических предметов.

Если гроза застала вас в автомобиле - не покидайте его. При этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника. Прекратите движение и переждите непогоду на обочине или автостоянке, подальше от высоких деревьев. Не стойте на высоком месте или в открытом поле, не заправляйте машину во время ненастья, не располагайтесь между машинами или в кузове, не сидите на металлических предметах, не прячьтесь под автомобиль.

А вот велосипед и мотоцикл могут быть потенциально опасными во время грозы. Их надо уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров.

Если в грозу вы оказались на улице, помните: нельзя бегать и суетиться. Снимите с себя все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги), не приближайтесь к линиям электропередачи или высоким деревьям, не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами, а также вблизи других проводников электричества.

Как себя вести при сильном ветре

Чтобы не получить травмы и увечья, спасатели рекомендуют соблюдать следующие меры безопасности:

  • ограничить выход из зданий (по возможности находиться в помещениях);
  • воздержаться от купания, выхода на воду на плавсредствах;
  • взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра;
  • если сильный ветер застал на улице, то надо укрыться в ближайшем подъезде или магазине;
  • нельзя прятаться около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;
  • нельзя прятаться на остановках общественного транспорта, под рекламными щитами, деревьями, в недостроенных зданиях;
  • смертельно опасно стоять под линиями электропередачи и подходить к оборвавшимся электропроводам;
  • парковать личный автотранспорт на безопасном расстоянии от деревьев;
  • если сильный ветер застал в дороге на открытой местности, то лучше всего укрыться в яме, овраге и плотно прижаться к земле.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2027714-dozhd-s-grozoy-i-silnyy-veter-ozhidayutsya-v-krupneyshih-gorodah-kazahstana/

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