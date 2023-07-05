Стоимость проезда в автобусах могут повысить до 100 тенге в Алматы

Автобус. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Алматы стоимость проезда в общественном транспорте хотят увеличить до 100 тенге при безналичной оплате и до 200 тенге при наличной. Соответствующий документ опубликован на портале "Открытые НПА".

Публичное обсуждение проекта продлится до 21 июля.

В пояснительной записке говорится, что стоимость тарифа в алматинском общественном транспорте составляет 80 тенге при оплате безналичным способом – данный размер тарифа был установлен еще в 2012 году и до сих пор оставался неизменным.

С 2017 года цена проезда при оплате наличными деньгами составляет 150 тенге.

Тем временем, как пояснили в документе, за последние 11 лет стоимость по всем статьям расходов, которые несут перевозчики, значительно увеличилась.

"К примеру, стоимость дизельного топлива составляла 90 тенге, а на сегодняшний день составляет 295 тенге (+328%), стоимость газа составляла 33 тенге, а на сегодняшний день установлена в размере 108 тенге (+327%). Аналогичная ситуация и по остальным расходам, включая стоимость автобусов.

Данные затраты напрямую отражаются на объеме субсидирования убытков перевозчиков. Так, с 2017 года и по 2022 год объем субсидий вырос в 13,8 раза, с 6,9 млрд до 50 млрд тенге. В текущем году прогнозируемый объем субсидирования, согласно утвержденному тарифу, составил порядка 85,5 млрд тенге", – говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что при сохранности действующей стоимости тарифа на общественном транспорте размер субсидирования будет увеличиваться из года в год, что будет оказывать большую нагрузку на местный бюджет.

"Необходимо отметить, что средняя стоимость тарифа, согласно Методике расчета тарифов, в текущем году составляет 425 тенге", – говорится в документе.

В связи с этим, как сообщается, что текущем году возникла острая необходимость в пересмотре тарифа и установке его в размере 100 тенге при безналичной оплате и 200 тенге при оплате наличными.

"В таком случае прогнозируемый объем субсидирования в 2023 году сократится более чем на 10 млрд тенге", – поясняется в записке.

При этом в Астане стоимость тарифа равна 90 тенге и 180 тенге, в ВКО – 90 тенге и 130 тенге, в Жамбылской области – 85 тенге и 130 тенге, в Костанайской области – 100 тенге и 170 тенге.

В документе постановления, опубликованном на портале, говорится следующее:

"В соответствии с пунктом 2-1 статьи 19 закона Республики Казахстан "Об автомобильном транспорте" акимат города Алматы постановляет:

Установить дифференцируемый тариф на регулярные автомобильные перевозки пассажиров в городских сообщениях в зависимости от способа платежа в следующих размерах:

при безналичной оплате посредством услуг оператора сотовой связи либо транспортной картой либо мобильного приложения за проезд – 100 тенге;

при оплате наличными деньгами за проезд – 200 тенге."

Ранее аким Алматы Ерболат Досаев заявил о необходимости повысить цены за проезд в городских автобусах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2027672-stoimost-proezda-v-obschestvennom-transporte-mogut-povysit-do-100-tenge-v-almaty/