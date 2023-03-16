Сколько стоит проезд в общественном транспорте в Казахстане и мире

Автобус. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Общественный транспорт – дешевый способ добраться из одной точки города в другую. С проездным билетом можно еще и сэкономить. Жителям каких стран он обходится дешевле, рассказали аналитики Picodi.

Месячный проездной билет, который в народе называют просто "проездной", в первую очередь нужен тем гражданам, которые очень часто пользуются общественным транспортом. Его покупка может помочь в разы уменьшить траты на дорогу.

Однако не везде "проездные" могут быть одинаково выгодны. Аналитики сравнили стоимость проезда в общественном транспорте в разных странах мира, а также проанализировали стоимость проездных билетов.

В итоге выяснилось, что самые дорогие "проездные" продаются в Лондоне – 271 доллар за месячный билет. При этом столица Великобритании отметилась в рейтинге и самой высокой стоимостью разового проезда – 5,19 доллара.

На втором месте по стоимости разового проезда (4,75 доллара) расположился крупнейший город Швейцарии – Цюрих. А вот месячный "проездной" здесь оказался относительно дешевым – всего 92 доллара в месяц.

Для сравнения: в Нью-Йорке один проезд стоит почти в два раза дешевле – 2,75%, зато "проездной" стоит целых 127 долларов, что делает его покупку менее выгодным для пользователей общественного транспорта.

Казахстан в этом рейтинге отличился одними из самых низкий цен в мире. Причем это касается как одиночного проезда, так и стоимости "проездного".

Так, например, стоимость одного проезда в Астане составляет 90 тенге (около 0,20 доллара), а проездной стоит 7 500 тенге (около 17 долларов). Это всего 2,7% от текущей средней "чистой" зарплаты – то есть той, которую казахстанец получает после вычета всех налогов и отчислений.

При этом, например, в ранее упомянутом Лондоне это соотношение составляет 7,4%, а в Сан-Паулу (Бразилия) месячный проездной билет стоит 65 долларов, что составляет сразу 14,3% от среднемесячной "чистой" зарплаты в стране.

Дешевле, чем в столице Казахстана, "проездные" стоят только в Мумбаи (15 долларов) и в Кишиневе (12 долларов).

При этом отдельно стоит отметить Люксембург, Валлетту и Таллин. В этих городах общественный транспорт вообще бесплатный, а потому и различные проездные билеты вовсе не нужны.

Стоимость услуг общественного транспорта в мире. Инфографика: picodi.com

Впрочем, стоит отметить, что месячные проездные билеты можно купить не во всех регионах Казахстана. "Проездные" могут приобрести только жители следующих городов:

Астана – 7 500 тенге;

Алматы – 7 200 тенге;

Караганда – 6 000 тенге;

Кокшетау – 8 500 тенге;

Усть-Каменогорск – 9 000 тенге.

В остальных городах их просто нет. В особенно невыгодном положении оказываются жители Костаная, где стоимость одного проезда самая высокая в Казахстане – 100 тенге.

Общественный транспорт в Казахстане. Инфографика: picodi.com

Напомним, не всем гражданам казахстана нужно приобретать платные проездные билеты. В некоторых городах, например в Алматы, определенные категории граждан имеют право на бесплатный льготный проезд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2013102-skolko-stoit-proezd-v-obschestvennom-transporte-v-kazahstane-i-mire/