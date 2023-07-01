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Град, гроза и жара выше 40 градусов: штормовое предупреждение объявлено в регионах Казахстана

Опубликовано:

Дети у фонтанов
Фонтан. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В воскресенье, 2 июля, в 16 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение - в некоторых областях ожидаются гроза с градом, в других - жара выше 40 градусов, сообщает сайт госметеослужбы.

Астана

В столице 2 и 3 июля объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности.

Западно-Казахстанская область

На севере и востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза, град и сильный ветер с порывами до 15-20 м/с.

Карагандинская область

На юге Карагандинской области прогнозируют сильную жару до +36 градусов и ветер с порывами до 18 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Северо-Казахстанская область

На большей части области ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 м/с, на западе области временами - 23 м/с. 2 и 3 июля ожидается высокая пожарная опасность.

Атырауская область

На севере, востоке, юге Атырауской области ожидается гроза. Ветер юго-западный ночью на востоке, днем на большей части области порывы 15-20 м/с.

Жетысуская область

В районе Алакольских озер ожидается усиление ветра до 17-22 м/с. 2 и 3 июля днем на большей части области ожидается сильная жара до 35-38 градусов.

Улытауская область

На севере, в центре области ожидается ветер скоростью 18 м/с. Днем на большей части области прогнозируют сильную жару до 35-38 градусов.

Актюбинская область

На севере, западе, в центре области гроза, град, шквал, порывы ветра будут достигать 17-22 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Кызылординская область

На севере, западе, в центре Кызылординской области ожидаются гроза, шквал. Ветер западный на севере, западе, в центре области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 40 градусов.

Абайская область

На юго-западе Абайской области ожидается ветер с порывами до 15-18 м/с. На северо-западе, юге области ожидается высокая пожарная опасность.

Туркестанская область

Днем на севере, западе Туркестанской области ожидается пыльная буря, скорость ветра будет достигать 15-20 м/с. Днем в пустынных районах области ожидается сильная жара 41 градуса, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Шымкент

В мегаполисе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Восточно-Казахстанская область

На востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается гроза, на севере области - туман. На востоке, юге области прогнозируют усиление ветра до 15-20 м/с.

Акмолинская область

Днем на юге, западе области ожидается сильная жара до 35-37 градусов, сохраняется высокая пожарная опасность.

Мангистауская область

На западе, севере, востоке Мангистауской области ожидается гроза, ночью и утром здесь прогнозируют туман. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Костанайская область

Утром и днем на западе, севере и юге области ожидаются гроза, град, усиление ветра до 15-20 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара до 36 градусов, из-за чего сохраняется пожарная опасность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2027186-grad-groza-i-zhara-vyshe-40-gradusov-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavleno-v-regionah-kazahstana/

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