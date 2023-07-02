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Определена победительница конкурса красоты "Мисс Актобе - 2023"

Опубликовано:

Тилекши Сериккаликызы
Тилекши Сериккаликызы. Фото: diapazon.kz

Стала известна победительница конкурса красоты "Мисс Актобе - 2023" - корону завоевала студентка университета КРМУ Тилекши Сериккаликызы.

Как пишет региональное издание "Диапазон", накануне в Актобе на площади перед зданием Онер Орталыгы прошел финал конкурса красоты "Мисс Актобе - 2023".

За корону главной красавицы города боролись 11 девушек. Они рассказывали стихи, пели, танцевали в красивых нарядах.

Девушки на сцене
Девушки на сцене. Фото: diapazon.kz

В итоге титул "Мисс Актобе - 2023" завоевала студентка университета КРМУ Тилекши Сериккаликызы. Девушка получила право представлять Актобе на конкурсе "Мисс Казахстан".

Девушки на сцене
Девушки на сцене. Фото: diapazon.kz

Между тем титул "Miss Virtual" завоевала студентка университета Жубанова 20-летняя Сабрина Жолдыбай. Третьей "Вице-мисс Актобе" стала Акгул Елеусиз, вторая "Вице-мисс" - Айшабиби Ерболат и первая "Вице-мисс Актобе" - Меруерт Абдурахимкызы.

Тилекши Сериккаликызы
Тилекши Сериккаликызы. Фото: diapazon.kz

Напомним, "Мисс Актобе - 2022" стала студентка университета имени Жубанова Орынгуль Едиге. А титул "Мисс Казахстан" в прошлом году получила Томирис Какимова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2027205-opredelena-pobeditelnitsa-konkursa-krasoty-miss-aktobe-2023/

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