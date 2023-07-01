Гражданка Литвы по семейным делам приехала в Актобе и 20 дней не выходила на связь

Гражданка Литвы. Фото: polisia.kz

Гражданка Литвы нашла в Актобе свою тетю, которая больше 20 дней не выходила на связь. В этом ей помогли полицейские, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

В ДП Актюбинской области обратилась гражданка Литвы Рута Багданович. Она попросила помочь ей найти тетю, тоже гражданку Литвы, которая по семейным обстоятельствам выехала в Актобе и более двадцати дней не выходила на связь.

По словам заявительницы, у родственницы дома остались двое несовершеннолетних детей.

Полицейские установили местонахождение иностранки. Она пояснила, что попала в трудную ситуацию и не имеет средств для самостоятельного выезда в Литву.

В соответствии с действующим законодательством РК стражи порядка приняли необходимые меры по возвращению женщины домой.

Напомним, ранее сообщалось, что актюбинка нашла своих родных спустя 31 год. По словам молодой женщины, до 6 лет она росла в детском доме, потом ее удочерили. Она воспитывалась в очень хорошей семье, в достатке и любви. Получила образование. Найти ее родных братьев, сестер и отца предложила ей приемная мать. Девушка обратилась в газету, после чего с ней связались сестра и брат. Они встретились в тот же день.

Также стало известно, что россиянка спустя 40 лет нашла свою сестру и родственников в Атырау. В этом женщине тоже помогли полицейские.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2027150-grazhdanka-litvy-po-semeynym-delam-priehala-v-aktobe-i-20-dney-ne-vyhodila-na-svyaz/