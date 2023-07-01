Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Гражданка Литвы по семейным делам приехала в Актобе и 20 дней не выходила на связь

Опубликовано:

Гражданка Литвы
Гражданка Литвы. Фото: polisia.kz

Гражданка Литвы нашла в Актобе свою тетю, которая больше 20 дней не выходила на связь. В этом ей помогли полицейские, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

В ДП Актюбинской области обратилась гражданка Литвы Рута Багданович. Она попросила помочь ей найти тетю, тоже гражданку Литвы, которая по семейным обстоятельствам выехала в Актобе и более двадцати дней не выходила на связь.

По словам заявительницы, у родственницы дома остались двое несовершеннолетних детей.

Полицейские установили местонахождение иностранки. Она пояснила, что попала в трудную ситуацию и не имеет средств для самостоятельного выезда в Литву.

В соответствии с действующим законодательством РК стражи порядка приняли необходимые меры по возвращению женщины домой.

Напомним, ранее сообщалось, что актюбинка нашла своих родных спустя 31 год. По словам молодой женщины, до 6 лет она росла в детском доме, потом ее удочерили. Она воспитывалась в очень хорошей семье, в достатке и любви. Получила образование. Найти ее родных братьев, сестер и отца предложила ей приемная мать. Девушка обратилась в газету, после чего с ней связались сестра и брат. Они встретились в тот же день.

Также стало известно, что россиянка спустя 40 лет нашла свою сестру и родственников в Атырау. В этом женщине тоже помогли полицейские.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2027150-grazhdanka-litvy-po-semeynym-delam-priehala-v-aktobe-i-20-dney-ne-vyhodila-na-svyaz/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.