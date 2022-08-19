Актюбинка нашла своих родных спустя 31 год

Айгуль в детстве. Фото: diapazon.kz

31-летняя актюбинка до 6 лет росла в детском доме, потом ее удочерили. Айгуль решила найти своих биологических родственников. У нее это получилось, передает "Диапазон".

По словам молодой женщины, она воспитывалась в очень хорошей семье, в достатке и любви. Получила образование.

"Найти моих братьев, сестер и отца предложила мне мама, которая меня удочерила", - рассказывает Айгуль.

Насколько ей было известно, ее родная мать умерла при родах. Семья жила в поселке Ивановка Алгинского района.

Актюбинка обратилась в газету и после публикации ей удалось найти свою семью. Сразу после выхода материала с Айгуль связались ее сестра и брат. В тот же день они встретились.

"Оказывается, нас было только трое: брат, сестра и я. Мама умерла при родах, отец тоже давно умер. Сначала я очень волновалась и переживала, на встречу пошли с мамой и мужем. Но все прошло хорошо.

С братом мы внешне похожи. У него трое детей. Брат и сестра милые, общительные, очень мне обрадовались. Они несколько лет меня искали. В детском доме им сказали, что меня удочерили, а информацию дать не могут, вдруг меня это травмирует. Но они очень хотели меня найти", - поделилась девушка.

Оказалось, что брат и сестра живут в Актобе совсем рядом с Айгуль.

"Я рада, что мы нашли друг друга!" - отметила горожанка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1983993-aktyubinka-nashla-svoih-rodnyh-spustya-31-god/