Россиянка спустя 40 лет нашла сестру в Казахстане

Встреча. Фото: polisia.kz

Россиянка спустя 40 лет нашла свою сестру и родственников в Атырау. В этом женщине помогли полицейские, за что она выразила им слова благодарности, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

12 февраля на пульт оператора "102" обратилась 76-летняя гражданка Российской Федерации. Она сообщила, что приехала из Санкт-Петербурга в Атырау в поисках родственников, но не нашла их.

Участковые инспекторы Самалбек Бегалиев и Арон Кенжебеков провели всестороннюю проверку, в результате чего нашли родных женщины. Иностранка поблагодарила стражей порядка.

"В Атырау жила моя родная сестра. Мы не виделись с ней 40 лет и я приехала сюда, чтобы найти ее. Однако, не зная, где она живет, я оказалась в безвыходном положении. Я вызвала сотрудников полиции и попросил их помочь. Они оперативно нашли моих родственников. Как иностранная гражданка я была впечатлена бдительностью сотрудников полиции", - говорит россиянка.

Отметим, что такие трогательные истории периодически происходят в Казахстане. Например, полицейские Туркестанской области нашли пропавшую 25 лет назад иностранку.

Так, к стражам порядка поступило дело гражданки Узбекистана. Бездомной женщине было 40 лет, ее имя было неизвестно, она была без документов.

Попав в кризисный центр в Шымкенте, иностранка рассказала, что якобы находилась в сексуальном рабстве, однако данная информация после проверки не подтвердилась. Выяснилось, что она ушла из дома в 17 лет. Правоохранители нашли ее родственников в Узбекистане и стали принимать меры для ее возвращения домой.

Также стала известна история парня, который спустя 15 лет нашел свою мать в Экибастузе. Он в 2007 году оказался в детском доме, его родительницу лишили прав. Однако молодой человек поставил цель - отыскать мать. И ему удалось этого добиться.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2009692-rossiyanka-spustya-40-let-nashla-sestru-v-kazahstane/