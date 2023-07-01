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Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Жара почти в 40 градусов ожидается в одном из мегаполисов Казахстана

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Женщина и мальчик возле фонтана в жаркий день
Лето. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

1 июля в трех крупнейших городах Казахстана будет теплый солнечный день. При этом жителей Шымкента предупредили о сильной жаре. Такая информация приводится на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Так, в Алматы сегодня осадков не ожидается, переменная облачность. Днем воздух прогреется до +29…+31 градуса, а ночью станет прохладнее – до +18…+20 градусов. Скорость ветра составит 3-8 м/с.

В Астане прогнозируется солнечный день. Днем до +27…+29 градусов, а вот ночью ожидается похолодание до +13…+15 градусов. Скорость ветра, как и в южной столице, будет держаться на уровне 3-8 м/с.

В Шымкенте ожидается сильная жара – столбики термометров днем поднимутся до +35…+37 градусов. Ночью же температура воздуха опустится до +20…+22 градусов. Скорость ветра – 8-13 м/с.

Напомним, что вчера синоптики озвучили прогноз погоды на июль в Казахстане.

Чтобы избежать последствий, жары МЧС РК на своем официальном сайте призывает граждан без особой надобности не выходить на улицу, а также:

  • для защиты от обезвоживания организма больше пить, не менее 1,5-3 литров жидкости в день;
  • в пик жары исключить любые физические нагрузки и свести к минимуму физическую активность;
  • днем окна держать закрытыми и занавешенными шторами светлых оттенков, чтобы прямые солнечные лучи и нагретый воздух не попадали в комнату;
  • во избежание теплового и солнечного удара носить светлую воздухонепроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором.

Подчеркивается, что особое внимание в жару необходимо уделять детям.

"Также призываем граждан соблюдать правила безопасности при нахождении в степных и лесных массивах.

Основными причинами возникновения природных пожаров являются неосторожное обращение населения с огнем, непотушенная сигарета, костер, горящая спичка, масляная тряпка или ветошь, стеклянная бутылка, искры из глушителя транспортного средства, сжигание сухой старой травы, грозовые разряды (молнии)", – добавили представители МЧС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2027051-zhara-pochti-v-40-gradusov-ozhidaetsya-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana/

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