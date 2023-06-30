Дождь и сильный ветер пообещали в Астане сегодня

Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Погоду без осадков пообещали синоптики в Алматы и Шымкенте сегодня, 30 июня, а в Астане возможен дождь, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Алматы сегодня ожидается теплая погода без осадков - согласно прогнозам, дневная температура составит +26...+28 градусов. Возможна переменная облачность. Скорость ветра днем совсем не большая - от 2 до 7 м/с.

В Астане прогнозируют кратковременный дождь. В столице также потеплеет - температура воздуха сегодня ожидается в районе +22...+24 градусов. Кроме того, в городе ожидается сильный ветер со скоростью 9-14 м/с.

В Шымкенте тоже жарко и без осадков - воздух прогреется до +33...+35 градусов. Возможна переменная облачность. Скорость ветра сегодня составит 5-10 м/с.

Как себя вести при сильном ветре

Чтобы не получить травмы и увечья, спасатели рекомендуют соблюдать следующие меры безопасности:

ограничить выход из зданий (по возможности находиться в помещениях);

воздержаться от купания, выхода на воду на плавсредствах;

взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра;

если сильный ветер застал на улице, то надо укрыться в ближайшем подъезде или магазине;

нельзя прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;

нельзя прятаться на остановках общественного транспорта, под рекламными щитами, деревьями, в недостроенных зданиях;

смертельно опасно стоять под линиями электропередачи и подходить к оборвавшимся электропроводам; парковать личный автотранспорт на безопасном расстоянии от деревьев;

если сильный ветер застал в дороге на открытой местности, то лучше всего укрыться в яме, овраге и плотно прижаться к земле;

в случае опасности и при необходимости проведения спасательных мероприятий нужно звонить в 101 и 112.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2026878-dozhd-i-silnyy-veter-poobeschali-v-astane-segodnya/