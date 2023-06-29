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Дожди ожидаются во всех мегаполисах Казахстана в четверг

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Люди стоят на остановке под дождем
Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Сегодня, 29 июня, во всех трех крупнейших городах страны ожидается непогода. При этом в Алматы может начаться гроза. Об этом сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Астане сегодня ожидается дождь, однако возможны прояснения погоды. Днем температура воздуха составит +23…+25 градусов, а ночью – опустится до +11…+13 градусов. Скорость ветра – 9-14 м/с.

Алматинцев синоптики предупредили о возможной грозе. Днем столбики термометров покажут +26…+28 градусов, при этом ночью похолодает до +16…+18 градусов. Скорость ветра будет находиться на уровне 2-7 м/с.

В Шымкенте также прогнозируются осадки, переменная облачность. В течение дня в мегаполисе температура воздуха будет находиться на уровне +31…+33 градусов, ночью же ожидается +18…+20 градусов. Скорость ветра – 8-13 м/с.

Также отметим, что на сегодняшний день в большинстве регионов Казахстана синоптики объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра, грозы и высокой пожарной опасности.

Представители МВД на официальном сайте ведомства предупреждают водителей об опасностях на дороге при ухудшении погоды.

Подчеркивается, что автовладельцам необходимо внимательно следить за погодными изменениями и информацией, а также специальными сообщения об ухудшении погоды и закрытии дорог.

"Министерство внутренних дел рекомендует участникам дорожного движения, в случае ухудшения погоды, ограничить выезд за пределы населенных пунктов.

Для безопасного движения необходимо учитывать влияние погодных условий на режимы движения, снижение видимости при осадках, а также изменение сцепных качеств дорожного полотна, увеличивающих тормозной путь автомобиля и влияющих на его управляемость", – говорится в сообщении.

Водителям важно соблюдать безопасную скорость движения и дистанцию между автомобилями, отметили в МВД.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2026713-dozhdi-ozhidayutsya-vo-vseh-megapolisah-kazahstana-v-chetverg/

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