Ремонтируют одни и те же улицы: на критику астанчан ответил аким

Ремонт дороги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Аким Астаны на брифинге в СЦК ответил на вопрос, почему в городе ремонтируют одни и те же дороги, из-за чего возникают подозрения о коррупции, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ поинтересовались, как часто меняют асфальт на дорогах города.

Вопрос этот, по их словам, возник из критики астанчан о том, что в городе ремонтируются одни и те же дороги, из-за чего возникают естественные подозрения о коррупционной составляющей в этом вопросе.

"Если мы по городу активно ездим, видим, что в разных частях города идут работы, не только в центре", – заявил Женис Касымбек.

По его словам, например, по проспекту Мангилик Ел в прошлом году ремонтировался участок от Триумфальной арки до Дома министерств.

"В этом году – от Триумфальной арки в сторону большой мечети, то есть одна улица, но это разные участки. По проспекту Туран то же самое: в прошлом году ремонтировалось до здания Театра оперы и балета в сторону ТРЦ Хан Шатыр в ту сторону – на юг.

В этом году ремонтируется от Театра оперы и балета в сторону моста на Radisson – то есть формально это одна улица, но это разные участки", – заявил аким.

В целом, как пояснил аким, 55 км дорог в городе в этом году подвергаются различным видам ремонта – это 72 улицы в различных частях города.

"По качеству есть вопросы: я вижу в городе колейность по центральным улицам, трафик большой, есть вопросы по качеству битума – по этому вопросу мы работаем с нефтеперерабатывающими заводами, есть вопросы по качеству материалов", – признал Женис Касымбек.

Сегодня аким столицы объяснил, почему салюта в День Астаны 6 июля не будет. Как рассказал Касымбек, общественность города этого не просила.

Также он высказался об ограничении бесконтрольного переезда казахстанцев из регионов в столицу – по его словам, город должен быть готов принимать людей.

Добавим, что согласно постановлению "Об утверждении классификации видов работ, выполняемых при содержании, текущем, среднем и капитальном ремонтах улиц населенных пунктов" существуют следующие виды ремонта уличных дорог:

Средний ремонт предусматривает периодическое выполнение работ, связанных с восстановлением первоначальных эксплуатационных качеств дороги и сооружений на них.

При таком ремонте производят периодическое восстановление слоя износа и ровности дорожных покрытий, а также исправление повреждений земляного полотна, водоотвода, искусственных, защитных, укрепительных, регуляционных и других дорожных сооружений.

Содержание улиц – работы по содержанию уличных дорог и сооружений на них осуществляются непрерывно в течение всего года.

– работы по содержанию уличных дорог и сооружений на них осуществляются непрерывно в течение всего года. Текущий ремонт уличных дорог предусматривает комплекс работ, выполняемых в порядке предупреждения возникновения аварийных ситуаций, дефектов на уличных дорогах, а также неотложного восстановления и ремонта уличных дорог, проводимых в течение всего года, включая мероприятия по ремонту разрушенных участков, выполняемых маршрутным способом.

уличных дорог предусматривает комплекс работ, выполняемых в порядке предупреждения возникновения аварийных ситуаций, дефектов на уличных дорогах, а также неотложного восстановления и ремонта уличных дорог, проводимых в течение всего года, включая мероприятия по ремонту разрушенных участков, выполняемых маршрутным способом. Капитальный ремонт уличных дорог предусматривает периодическое выполнение работ, связанных с повышением транспортно-эксплуатационного состояния дороги и дорожных сооружений, в частности, с увеличением прочности дорожных одежд и сооружений на них без изменения существующей технической категории дороги.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2026973-remontiruyut-odni-i-te-zhe-ulitsy-na-kritiku-astanchan-otvetil-akim/