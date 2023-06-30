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"Никаких ассоциаций": почему не будет салюта в честь Дня столицы, объяснил аким

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Салют запускают в воздух
Салют. Иллюстративное фото: pixabay.com

Аким Астаны Женис Касымбек на брифинге в СЦК рассказал, почему в этом году не планируется запускать праздничный салют в честь Дня столицы, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметили журналисты, появилась информация о том, что акимат Астаны не будет организовывать праздничный салют ко Дню столицы. В связи с этим они поинтересовались, не связано ли такое решение с личностью экс-президента Нурсултана Назарбаева, так как ранее праздник ассоциировался с ним.

"Мы не планировали проводить в этом году никаких салютов. Поэтому никаких ассоциаций с тем, что вы говорите (с личностью Назарбаева – прим. ред.) нет. Просто общественность города тоже этого не просит. Поэтому не проводится", – заявил Женис Касымбек.

К слову, в разгар пандемии салют в честь Дня города не отменили – это вызвало недовольство горожан и в целом казахстанцев. Тогда власти города объяснили это желанием поднять настроение медиков, которые ведут борьбу с КВИ.

Вчера в столичном акимате сообщили, что 6 июля праздничный салют в честь Дня Астаны запускать не будут. Но проведут более 100 мероприятий, где порядка 90 из них будут бесплатны для всех жителей и гостей столицы.

В этом году 6 июля выпадает на четверг, поэтому день отдыха с субботы, 1 июля, переносится на пятницу, 7 июля. Таким образом, при пятидневной рабочей неделе казахстанцы отдохнут на День столицы в 2023 году четыре дня: 6, 7, 8 и 9 июля.

Отметим, что по закону "О праздниках в РК" День столицы, 6 июля, является государственным праздником.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2026961-nikakih-assotsiatsiy-pochemu-ne-budet-salyuta-v-chest-dnya-stolitsy-obyasnil-akim/

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