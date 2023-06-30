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Преображение улицы Бейбитшилик в Астане показали на видео с дрона

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Преображение улицы Бейбитшилик
Преображение улицы Бейбитшилик. Кадр из видео: instagram.com/centerofurbanism

В Астане создается пешеходный променад по улице Бейбитшилик. Сегодня кадрами с преображением улицы поделился на своей официальной странице в Instagram столичный центр урбанистики.

Как сообщает Центр урбанистики Астаны, акиматом района Сарыарка ведутся активные работы по преображению улицы, примыкающей к центральной набережной столицы.

"На сегодняшний день создается пешеходный променад по улице Бейбитшилик, где уже уложена новая брусчатка, посажены крупномерные липы, проведена система полива.

В скором времени будут устанавливаться классические фонари, скамейки и другие малые архитектурные формы", – добавили в центре.

Напомним, ранее президент Казахстана высказался о важности озеленения столицы. Он заявил, что в течение пяти лет Астана должна стать городом-садом, а стихийные свалки должны быть ликвидированы.

Также Касым-Жомарт Токаев заявил, что набережной в столице уделяется мало внимания. Он предложил обустроить ее по примеру Казани, где, по его мнению, красивые набережная, улицы и парки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2026908-preobrazhenie-ulitsy-beybitshilik-v-astane-pokazali-na-video-s-drona/

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