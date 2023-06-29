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Запустят ли салют в честь Дня столицы в Астане, ответили в акимате

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Салют над городом
Салют. Иллюстративное фото: pexels.com

Уже на следующей неделе, 6 июля, в Казахстане будет отмечаться День столицы. В пресс-службе акимата Астаны рассказали, ожидается ли в городе запуск праздничного салюта, передает корреспондент NUR.KZ.

"В этом году салюта на день города не будет", – заявили в акимате.

Однако в ведомстве отметили, что к 25-летию Астаны планируется провести более 100 мероприятий. Порядка 90 из них будут бесплатны для всех горожан и гостей столицы.

"Кроме того, в праздничные дни также состоится открытие ряда социальных объектов, в том числе Дворца школьников, физкультурно-оздоровительного комплекса, дворов, общественных пространств, вручение дольщикам ключей от квартир и другое", – говорится в сообщении.

Напомним, что в 2023 году День столицы, 6 июля, выпадает на четверг. Для рационального использования рабочего времени день отдыха с субботы, 1 июля, перенесли на пятницу, 7 июля.

Таким образом, в первые выходные месяца суббота, 1 июля, будет рабочим днем, зато после этого жители страны будут отдыхать четыре дня подряд – с 6 по 9 июля.

Отметим, что 6 июля 1994 года Верховный совет РК постановил принять предложение президента Казахстана о переносе столицы республики из Алматы в город Акмолу (ныне Астана).

При этом официально Акмола была объявлена столицей Республики Казахстан с 10 декабря 1997 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2026761-zapustyat-li-salyut-v-chest-dnya-stolitsy-v-astane-otvetili-v-akimate/

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