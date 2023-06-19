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Как будут отдыхать казахстанцы на День столицы

Опубликовано:

Монумент "Байтерек" в Нур-Султане
Астана. Иллюстративное фото: Максим Золотухин

6 июля в Казахстане празднуется День столицы. На этот раз праздничные выходные будут длиться целых четыре дня, но одну из суббот казахстанцы проведут на работе, передает NUR.KZ.

В 2023 году День столицы, 6 июля, выпадает на четверг.

Согласно календарю праздничных и выходных дней, опубликованному на портале "Электронного правительства", выходной день перенесли с субботы, 1 июля, на пятницу, 7 июля.

Таким образом, в первые выходные месяца суббота, 1 июля, будет рабочим днем, зато после этого жители страны будут отдыхать четыре дня подряд – с 6 по 9 июля.

Отметим, что 6 июля 1994 года Верховный совет РК постановил принять предложение президента Казахстана о переносе столицы республики из Алматы в город Акмолу (ныне Астана).

При этом официально Акмола была объявлена столицей Республики Казахстан с 10 декабря 1997 года.

Согласно закону "О праздниках в РК" День столицы, 6 июля, является государственным праздником.

Государственные праздники – праздники, посвященные событиям, имеющим общественно-политическое значение, а также традиционно отмечаемые гражданами Республики Казахстан. Празднование государственных праздников может сопровождаться проведением официальных мероприятий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025398-kak-budut-otdyhat-kazahstantsy-na-den-stolitsy/

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