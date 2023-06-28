Дождь пройдет в двух из трех мегаполисов Казахстана сегодня

Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Астане и Алматы сегодня, 28 июня, ожидаются осадки. В Шымкенте же синоптики обещают теплый и солнечный день. Актуальный прогноз погоды опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Астане обещают дождь. Температура воздуха днем – +20...+22 градуса. Кроме того, в городе ожидается сильный ветер со скоростью 9-14 м/с, однако порывы могут достигать 15-20 м/с.

В Алматы сегодня ожидаются дождь с грозой. Температура воздуха днем ожидается в районе +30…+32 градуса. Скорость ветра прогнозируется на уровне 3-8 м/с, однако при грозе возможны порывы до 13 м/с.

В Шымкенте будет жарко и без осадков – температура воздуха днем составит +31...+33 градуса. Возможна переменная облачность. Скорость ветра будет 8-13 м/с.

Что делать во время грозы

По информации на сайте "Электронного правительства", спасатели при грозе рекомендуют:

в квартире, доме, здании : не подходить к электропроводке, антеннам, закрывать окна, выключить телевизор, радио и другие бытовые электроприборы, не прикасаться к металлическим предметам;

: не подходить к электропроводке, антеннам, закрывать окна, выключить телевизор, радио и другие бытовые электроприборы, не прикасаться к металлическим предметам; у воды : не купаться во время грозы, не подходить близко к водоему, не плавать в лодке, не ловить рыбу;

: не купаться во время грозы, не подходить близко к водоему, не плавать в лодке, не ловить рыбу; в машине: если вас застала молния в автомобиле, не выходите из него, закройте окна и опустите антенну радиоприемника. Остановите движение, но не стойте на высоком месте или открытом воздухе, между машинами или в кузове автомобиля, не садитесь на металлические предметы, не прячьтесь под машину;

если вас застала молния в автомобиле, не выходите из него, закройте окна и опустите антенну радиоприемника. Остановите движение, но не стойте на высоком месте или открытом воздухе, между машинами или в кузове автомобиля, не садитесь на металлические предметы, не прячьтесь под машину; на улице: нельзя бегать и суетиться в зоне грозы, снимите все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги), не подходите к электролиниям, не стойте рядом с металлическим ограждением, стальными трубами, рельсами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2026660-dozhd-proydet-v-dvuh-iz-treh-megapolisov-kazahstana-segodnya/