Проспекты Аль-Фараби и Абая в Алматы будут перекрывать по ночам

Дорожный знак. Фото: pixabay.com

В ближайшие дни в Алматы будет временно ограничено движение по проспектам Аль-Фараби и Абая, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Ограничения связаны с ремонтом дорожного полотна.

С 28 по 30 июня в ночное время – с 22:00 до 6:00 полностью будет перекрыто движение в тоннельной части транспортной развязки по проспекту Аль-Фараби на пересечении с улицей Розыбакиева.

Движение автотранспорта в северном и восточном направлениях будет обеспечено по улицам Кожабекова, Навои и Гагарина. Движение по прилегающим улицам не изменится.

С 1 по 3 июля в ночное время – с 22:00 до 6:00 будет полностью ограничено движение по северной стороне проспекта Абая на участке от проспекта Достык до проспекта Назарбаева. Дорожное движение будет организовано по южной стороне проспекта Абая.

Также будет ограничено движение автотранспорта по улице Кунаева от улицы Курмангазы до проспекта Абая.

В управлении городской мобильности просят корректировать свой маршрут заранее.

Отметим, ранее мы писали о том, что с 6 июня до 1 сентября этого года будет ограничено движение по мосту через реку Есентай. Из-за ограничений на Аль-Фараби возникли дорожные пробки, ведь сейчас движение возможно лишь по двум полосам вместо трех.

Заторы длиной в несколько километров длятся в течение всего дня и сохраняются в позднее вечернее и даже ночное время. Многие горожане жалуются, что теперь стало сложнее добираться до места назначения через проспект, приходится много времени тратить в пробках.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2026653-prospekty-al-farabi-i-abaya-v-almaty-budut-perekryvat-po-nocham-v-blizhayshie-dni/