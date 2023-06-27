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Почему в Казахстане стали часто опаздывать поезда, объяснили в МИИР

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Поезда стоят на станции
Поезда. Иллюстративное фото: pexels.com

Сегодня в кулуарах правительства главу МИИР спросили, почему в Казахстане опаздывают поезда – казахстанцы пожаловались на несоответствие времени в расписании, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава МИИР Марат Карабаев заявил, что задержки поездов связаны с ремонтом.

"Протяженность наших ж/д сетей – 16 тысяч километров. Ежегодно ремонт проводят на железной дороге протяженностью в 500 километров, в этом году расстояние увеличили в два раза – ремонт проводится на протяжении 1 100 километров.

Это нужно для обеспечения безопасности. Вы видели, как у нас было в зимний период, когда с рельсов поезда сходили. Чтобы этого не допускать, в летний период максимально нужно успеть на большей протяженности провести ремонтные работы. Задержки связаны с этим", – ответил министр.

Он добавил, что КТЖ по этому поводу делало официальное обращение к казахстанцам и приносило извинения.

Так, в мае этого года представители КТЖ предупреждали о возможной задержке поездов по нескольким направлениям из-за ремонта на сети.

Масштабные работы ведутся в Атырауском, Актобинском, Кызылординском, Костанайском, Павлодарском, Семейском и Алматинском регионах, подчеркивали в нацкомпании.

Также Марат Карабаев сообщил, что скидка на билеты за причиненные неудобства не рассматривается.

Напомним, что ранее представители КТЖ уже отвечали на жалобы казахстанцев по поводу задержек поездов. В соцсетях жители заявляли, что некоторые пассажиры вместе с детьми и пожилые люди вынуждены ждать поезда по 5-6 часов.

"В случае задержки поезда вы можете получить компенсацию. Для получения компенсации вы должны получить у дежурного по вокзалу на конечном пункте прибытия на проездном документе (билете) обязательную отметку о количестве задержанных часов.

Далее вы с этим документом и с удостоверением личности можете обратиться в любую кассу КТЖ, чтобы получить положенную по закону компенсацию. В соответствии со статьей 80 пунктом 3 закона "О железнодорожном транспорте" за опоздание пассажирского поезда предусмотрена выплата штрафа в размере 3% от стоимости билета за каждый час задержки", – отмечали в АО "НК "ҚТЖ".

Согласно статье 80 закона "О железнодорожном транспорте", помимо штрафа за опоздание пассажирского поезда перевозчик за каждые сутки просрочки доставки багажа уплачивает пассажиру, получателю штраф в размере 10% провозной платы, но не выше 50% провозной платы, если не докажет, что просрочка произошла не по его вине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2026565-na-zhaloby-kazahstantsev-iz-za-opazdyvayuschih-poezdov-otvetil-glava-miir/

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