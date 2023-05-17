О возможных задержках поездов из-за ремонта путей предупредили в КТЖ

Пассажиры. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В нацкомпании "Қазақстан темір жолы" предупредили казахстанцев о возможной задержке поездов по нескольким направлениям из-за ремонта на сети. Об этом сообщается на сайте КТЖ.

Как сообщили в компании, проведение путевых работ необходимо для обеспечения жизнедеятельности железной дороги, безопасности движения поездов, а также для своевременной подготовки инфраструктуры к перевозкам массовых социальных грузов (зерно, уголь) в осенний и зимний периоды.

В этом году планируется отремонтировать свыше 1,1 тыс. км и заменить свыше 108 тыс. шпал и 634 комплектов стрелочных переводов.

Масштабные работы ведутся в Атырауском, Актобинском, Кызылординском, Костанайском, Павлодарском, Семейском и Алматинском регионах, подчеркнули в нацкомпании.

Ремонтные работы проходят в круглосуточном режиме.

"Для проведения плановых работ по модернизации и текущему содержанию инфраструктуры КТЖ вводит временные ограничения скорости движения поездов, что влияет на соблюдение расписания движения пассажирских и грузовых поездов.

Возможны задержки поездов сообщением Астана – Алматы, Алматы – Петропавловск, Шымкент – Астана, Жезказган – Алматы, Алматы – Уральск.

Компания приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и просит с пониманием отнестись к сложившейся ситуации", - обратились к пассажирам в нацкомпании.

Отмечается, что КТЖ принимает меры по соблюдению нормативного графика движения пассажирских поездов в условиях массового проведения ремонтных работ.

В случае возникновения вопросов пассажиры могут обратиться за информацией по номеру 1433 или через Telegram-бот.

Добавим, что АО "НК "ҚТЖ", согласно информации на сайте, – это транспортно-логистический холдинг, оператор магистральной железнодорожной сети РК, национальный железнодорожный перевозчик грузов и пассажиров.

Напомним, ранее аналитики сообщили, что услуги пассажирского железнодорожного транспорта подорожали в Казахстане более чем на четверть. А в одном из мегаполисов рост цен превысил 90%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2020867-o-vozmozhnyh-zaderzhkah-poezdov-iz-za-remonta-putey-predupredili-v-ktzh/