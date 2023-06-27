Летнее кафе с киосками сносят в Алматы (фото)
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В Алматы по решению суда проводится демонтаж летнего кафе с киосками, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу управления градостроительного контроля города.
По информации ведомства, кафе с торговыми павильонами, которые были расположены севернее улицы Толе би, западнее улицы Момышулы, сносят по решению суда.
Как сообщили в управлении градостроительного контроля, собственник незаконно построил летнее кафе и киоски на землях госфонда, захватив пешеходный тротуар. Ранее участок принадлежал собственнику на праве аренды.
В ведомстве пояснили, что Специализированный межрайонный экономический суд вынес решение о сносе самовольных построек и возврате участка в общее пользование. Апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции без изменения.
В управлении градостроительного контроля города добавили, что сегодня объекты начали сносить, тем самым освобождая пешеходную инфраструктуру.
Напомним, только за прошлый месяц в Алматы снесли несколько построек. Так, в начале мая незаконно возведенное четырехэтажное здание по улице Богенбай батыра снесли по решению суда.
Позже в центре города снесли незаконно возведенную летнюю террасу одного из ресторанов по проспекту Абылай хана.
Также в конце мая сообщалось, что алматинец построил мезонин на крыше жилого многоэтажного дома. Суд постановил снести незаконную постройку.
Кроме того, акимат Алматы запретил строительство 14-этажного гостиничного комплекса, который должен был располагаться на улице Муканова.
В середине июня также снесли магазин, который был незаконно построен в микрорайоне Шугыла.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2026522-letnee-kafe-s-kioskami-demontiruyut-v-almaty-foto/