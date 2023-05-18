Строительство 14-этажного гостиничного комплекса запретили в центре Алматы

Стройка. Иллюстративное фото: pixabay.com

Акимат Алматы отказал в разрешении на строительство 14-этажного гостиничного комплекса, который должен был располагаться на улице Муканова, передает корреспондент NUR.KZ.

Во время встречи акима города с населением Алмалинского района одна из жительниц обратилась к Ерболату Досаеву с петицией против строительства 14-этажного гостиничного комплекса по адресу улица Муканова, 313.

"Дело в том, что заказчиком был предоставлен проект, который не соответствует нормам противопожарной безопасности, инсоляции, этажности и другим параметрам. Несмотря на все указанные недопущения в проектах, заказчик так и не предоставил исправленные документы в градостроительный совет. Тем не менее на сайте almatygenplan.kz по данному проекту стоит отметка "одобрено", - заявила женщина.

Она попросила акима помочь в решении этого вопроса. На что руководитель управления городского планирования и урбанистики Алматы Алмасхан Ахмеджанов ответил, что данный объект уже несколько раз пытался пройти совет.

"Мы категорически отказываем в архитектурно-планировочном задании эскизного проекта. Было несколько судебных разбирательств, на сегодняшний день разрешение не выдано. Строительство сейчас не ведется", - заявил Ахмеджанов.

Ерболат Досаев, в свою очередь, попросил проконтролировать этот вопрос.

"Пока предпосылок для беспокойства, что объект будет построен, нет", - добавил аким.

Напомним, сегодня аким рассказал, что будет с Никольским рынком, а также что планируется сделать на месте бывшего трамвайного депо.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2021126-stroitelstvo-14-etazhnogo-gostinichnogo-kompleksa-zapretili-v-tsentre-almaty/