Дожди с грозами и град обещают в Казахстане в ближайшие дни

Дождь. Иллюстративное фото: Gettty Images/ CHRISTOPHE SIMON / Staff

Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Казахстана в ближайшие три дня – с 27 по 29 июня, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Сообщается, что в предстоящие дни погоду большей части территории страны будет определять циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, в связи с чем пройдут дожди с грозами: 27 июня – на северо-западе, 27-28 июня – на севере, востоке; 29 июня на западе страны будут сильные дожди.

По Казахстану ожидаются град, шквал и усиление ветра.

Между тем синоптики отмечают, что в температурном фоне резких изменений не ожидается, практически по всей стране сохраняется прохладная погода.

На официальном сайте МЧС РК даны рекомендации, которые следует выполнять во время выпадения града:

по возможности не выходите из дома. Находясь в помещении, держитесь как можно дальше от окон. Не пользуйтесь электроприборами, т.к. град обычно сопровождается грозовой деятельностью;

находясь на улице, постарайтесь выбрать укрытие. Если это невозможно, защитите голову от ударов градин (прикройте голову руками, сумкой, одеждой);

не пытайтесь найти укрытие под деревьями, т.к. велик риск не только попадания в них молний, но и того, что крупные градины и сильный ветер могут сломать ветви деревьев;

если вы перемещаетесь на автомобиле, то прекратите движение;

находясь в автомобиле, держитесь дальше от стекол. Желательно развернуться к ним спиной (лицом к центру салона) и прикрыть глаза руками или одеждой. Если позволяют габариты салона - лучше всего лечь на пол;

если с вами оказались маленькие дети, то их необходимо закрыть своим телом, и также прикрыть глаза либо одеждой, либо рукой;

ни в коем случае не покидайте автомобиль во время града. Помните, что средняя продолжительность града составляет примерно 6 минут, и очень редко он продолжается дольше 15 минут.

Во время грозы спасатели рекомендуют:

в квартире, доме, здании: не подходить к электропроводке, антеннам, закрывать окна, выключить телевизор, радио и другие бытовые электроприборы, не прикасаться к металлическим предметам;

у воды: не купаться во время грозы, не подходить близко к водоему, не плавать в лодке, не ловить рыбу;

в машине: если вас застала молния в автомобиле, не выходите из него, закройте окна и опустите антенну радиоприемника. Остановите движение, но не стойте на высоком месте или открытом воздухе, между машинами или в кузове автомобиля, не садитесь на металлические предметы, не прячьтесь под машину;

на улице: нельзя бегать и суетиться в зоне грозы, снимите все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги), не подходите к электролиниям, не стойте рядом с металлическим ограждением, стальными трубами, рельсами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2026432-dozhdi-s-grozami-i-grad-obeschayut-v-kazahstane-v-blizhayshie-dni/