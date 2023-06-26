Каких животных нельзя приносить в жертву на Курбан айт

Мечеть Хазрет Султан в Астане. Иллюстративное фото: pixabay.com

На брифинге в СЦК представители Духовного управления мусульман Казахстана пояснили правила совершения жертвоприношения на Курбан айт, передает корреспондент NUR.KZ.

В ДУМК сообщили, что первым днем Курбан айта будет 28 июня. Время жертвоприношения начнется после праздничной молитвы в этот день и закончится до вечерней молитвы 30 июня – производить жертвоприношение вне указанного времени нельзя.

В качестве жертвенных животных могут быть использованы только овца, коза, корова или верблюд.

"Курбан может быть из трех видов животных: овцы и козы, коровы, быки и буйволы, верблюды. Предпочтительным считается приношение в жертву барана и козла. Овцы и козы должны достичь годовалого возраста, крупнорогатый скот – двухлетнего, а верблюды – пятилетнего.

Но если ягненок в шестимесячном возрасте наберет вес годовалого, то разрешается его жертвоприношение. Одна овца или коза приносятся в жертву от имени одного человека, крупнорогатый скот и верблюд могут быть принесены в жертву как одним человеком, так и от имени семи человек одновременно.

(…) Если кормильцем семьи является только мужчина, его жертва засчитывается от имени всей семьи", – сообщил советник председателя ДУМК Кенжетай Дуйсенбай.

По информации ДУМК, недопустимо использовать животных со следующими недостатками:

слепота на один или оба глаза;

хромота, не позволяющая животному самостоятельно дойти до места забоя;

оба или одно ухо отрезано полностью до основания;

отсутствует большинство зубов;

отсутствие (отпадение) сосков на вымени;

сломаны рога или один рог до основания;

крайнее истощение и слабость животного;

врожденное отсутствие уха или хвоста.

"Человеку не обязательно совершать жертвоприношение, если у него нет необходимых условий для совершения упомянутого выше жертвоприношения, если у него недостаточно денег для достижения суммы нисафа. Но если у человека есть все возможности, то ему желательно принести жертвоприношение", – добавил советник главы ДУМК.

Ранее мы публиковали расписание чтения Курбан айт-намаза.

Так как начало праздника Курбан айт выпадает на среду, 28 июня, в этот день казахстанцы будут отдыхать.

Во время празднования Курбан айт в ДСЭК Алматы порекомендовали гражданам соблюдать санитарные нормы в пунктах убоя и продажи скота.

В частности, при проведении мероприятий в местах общественного питания и в мечетях следует обратить особое внимание на следующие правила:

наличие медосмотров и медицинских книжек у работников объектов питания;

приготовление пищи в специальной одежде и снятие специальной одежды перед посещением уборной;

выделить ответственного человека, который осматривает открытые участки тела работников, осуществляющих приготовление и распределение пищи, в случае обнаружения гнойных ран, мелких травм на руках отстранить их от работы;

не допускать к приготовлению пищи и мытью посуды лиц, занимающихся уборкой;

соблюдать технологию приготовления блюд и др.

На официальном сайте ДУМК говорится, что в течение трех дней после намаза Курбан айт мусульманину, который имеет материальную возможность, необходимо совершить жертвоприношение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2026389-kakih-zhivotnyh-nelzya-prinosit-v-zhertvu-na-kurban-ayt/