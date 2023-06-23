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30 лет независимости Казахстана

Расписание чтения Курбан айт-намаза опубликовало ДУМК

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Верующие читают намаз
Намаз. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Расписание чтения Курбан айт-намаза опубликовали на официальном сайте Духовного управления мусульман Казахстана. Священный праздник начнется 28 июня.

В связи с этим был опубликован график чтения Курбан айт-намаза во всех регионах Казахстана.

Расписание чтения Курбан айт-намазаa.
Расписание чтения Курбан айт-намазаa. Скриншот с сайта : ДУМК

Напомним, на днях в ДСЭК Алматы обратились к жителям города в преддверии праздника Курбан айт, который в этом году пройдет с 28 по 30 июня.

Медики рекомендуют соблюдать санитарные нормы в пунктах убоя и продажи скота. В частности, реализацию и убой скота проводить в местах, имеющих разрешение ветеринарной службы и соответствующие ветеринарные документы на каждого сельскохозяйственного животного.

Также санврачи просят своевременно обеззараживать и вывозить отходы после убоя скота и строго соблюдать правила личной гигиены.

Отметим, согласно официальному сайту ДУМК, в течение трех дней после намаза Курбан Айт мусульманину, который имеет материальную возможность необходимо совершить жертвоприношение.

Также говорится, что в течение первых десяти дней зуль-хиджа следует поклоняться с предельной преданностью и стараться совершать больше добрых и благих дел. Ведь в хадисах сказано, что награда за добрые дела, совершенные в это время, многократно умножится.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2026105-raspisanie-chteniya-kurban-ayt-namaza-opublikovalo-dumk/

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