Медики обратились к алматинцам в преддверии праздника Курбан айт
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В ДСЭК Алматы обратились к жителям города в преддверии праздника Курбан айт, который в этом году пройдет с 28 по 30 июня, передает корреспондент NUR.KZ.
Во время празднования Курбан айт в ДСЭК Алматы рекомендуют соблюдать санитарные нормы в пунктах убоя и продажи скота. В частности, реализацию и убой скота проводить в местах, имеющих разрешение ветеринарной службы и соответствующие ветеринарные документы на каждого сельскохозяйственного животного (ветпаспорт, сопроводительные документы, ушные бирки).
Также санврачи просят своевременно обеззараживать и вывозить отходы после убоя скота и строго соблюдать правила личной гигиены.
Как сообщила заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Гаухар Каткенова, в настоящее время в городе все чаще регистрируются случаи заболевания острой кишечной инфекцией.
В связи с этим при проведении мероприятий в местах общественного питания и в мечетях следует обратить особое внимание на следующие правила:
- наличие медосмотров и медицинских книжек у работников объектов питания;
- приготовление пищи в специальной одежде и снятие специальной одежды перед посещением уборной;
- выделить ответственного человека, который осматривает открытые участки тела работников, осуществляющих приготовление и распределение пищи, в случае обнаружения гнойных ран, мелких травм на руках отстранить их от работы;
- не допускать к приготовлению пищи и мытью посуды лиц, занимающихся уборкой;
- соблюдать технологию приготовления блюд;
- не использовать для готовой продукции разделочные доски, ножи, посуду, предназначенные для сырого мяса;
- с осторожностью употреблять скоропортящиеся продукты;
- хранить пищевые продукты в холодильнике с учетом товарного соседства (сырые продукты и готовую продукцию нельзя хранить на одной полке);
- иметь документы, подтверждающие качество и безопасность продуктов;
- стараться не приобретать продукты питания у случайных лиц или в местах несанкционированной торговли.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025716-mediki-obratilis-k-almatintsam-v-preddverii-prazdnika-kurban-ayt/