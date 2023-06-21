Медики обратились к алматинцам в преддверии праздника Курбан айт

Курбан айт. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В ДСЭК Алматы обратились к жителям города в преддверии праздника Курбан айт, который в этом году пройдет с 28 по 30 июня, передает корреспондент NUR.KZ.

Во время празднования Курбан айт в ДСЭК Алматы рекомендуют соблюдать санитарные нормы в пунктах убоя и продажи скота. В частности, реализацию и убой скота проводить в местах, имеющих разрешение ветеринарной службы и соответствующие ветеринарные документы на каждого сельскохозяйственного животного (ветпаспорт, сопроводительные документы, ушные бирки).

Также санврачи просят своевременно обеззараживать и вывозить отходы после убоя скота и строго соблюдать правила личной гигиены.

Как сообщила заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Гаухар Каткенова, в настоящее время в городе все чаще регистрируются случаи заболевания острой кишечной инфекцией.

В связи с этим при проведении мероприятий в местах общественного питания и в мечетях следует обратить особое внимание на следующие правила:

наличие медосмотров и медицинских книжек у работников объектов питания;

приготовление пищи в специальной одежде и снятие специальной одежды перед посещением уборной;

выделить ответственного человека, который осматривает открытые участки тела работников, осуществляющих приготовление и распределение пищи, в случае обнаружения гнойных ран, мелких травм на руках отстранить их от работы;

не допускать к приготовлению пищи и мытью посуды лиц, занимающихся уборкой;

соблюдать технологию приготовления блюд;

не использовать для готовой продукции разделочные доски, ножи, посуду, предназначенные для сырого мяса;

с осторожностью употреблять скоропортящиеся продукты;

хранить пищевые продукты в холодильнике с учетом товарного соседства (сырые продукты и готовую продукцию нельзя хранить на одной полке);

иметь документы, подтверждающие качество и безопасность продуктов;

стараться не приобретать продукты питания у случайных лиц или в местах несанкционированной торговли.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025716-mediki-obratilis-k-almatintsam-v-preddverii-prazdnika-kurban-ayt/