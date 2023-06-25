Спад жары пообещали сегодня в мегаполисах Казахстана

Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Синоптики рассказали о погоде в воскресенье, 25 июня, в Астане, Алматы и Шымкенте. Актуальный прогноз погоды опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Алматы сегодня возможна переменная облачность. Жара пойдет на спад, согласно прогнозам, дневная температура воздуха составит +27...+29 градусов. Скорость ветра днем - 3-8 м/с.

В Астане в воскресенье осадков не ожидается, тоже прогнозируется переменная облачность. Температура воздуха днем +20...+22 градуса. Скорость ветра днем составит 5-10 м/с.

В Шымкенте синоптики тоже прогнозируют небольшой спад жары - температура воздуха днем составит +29...+31 градус. Осадков не ожидается, возможна переменная облачность. Скорость ветра: 8-13 метров в секунду.

Напомним, что накануне синоптики объявили штормовое предупреждение в большинстве областей Казахстана - в ряде регионов сохраняется высокая пожарная опасность. Помимо этого на большей части страны ожидается очень сильный ветер.

Еще в ряде регионов пообещали грозу и град.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2026269-spad-zhary-poobeschali-segodnya-v-megapolisah-kazahstana/