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30 лет независимости Казахстана

Грозы, град и проливные дожди: почти во всем Казахстане объявлено штормовое предупреждение

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Мужчина с зонтом под дождем
Прохожий с зонтиком. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сразу в 19 регионах Казахстана в субботу, 24 июня, объявлено штормовое предупреждение - на большей части страны ожидается ухудшение погоды, сообщается на сайте РГП "Казгидромет".

На юге, в горных районах Алматинской области ожидаются гроза, град и ветер с порывами до 17-22 м/с. На севере, юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Алматы ночью 24 июня ожидается гроза, сохраняется высокая пожарная опасность.

В Астане также обещают грозу.

Грозу и усиление ветра прогнозируют синоптики в Улытауской и Акмолинской областях, а в Карагандинской и Западно-Казахстанской областях помимо грозы и шквального ветра возможно выпадение града. При этом во всех четырех регионах сохраняется высокая пожарная опасность.

На горных перевалах Туркестанской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра, скорость которого будет достигать 15-20 м/с.

В Шымкенте с 24 по 26 июня сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской и Абайской областях завтра ожидается сильный дождь, град, шквал. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области ожидается шквальный ветер с порывами до 15 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Жителей Атырауской, Костанайской, Павлодарской и Жетысуской областей предупреждают о грозе и усилении ветра.

В Кызылординской области ожидается пыльная буря, а в Северо-Казахстанской области - туман и гроза.

В Мангистауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность..

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2026178-grozy-grad-i-prolivnye-dozhdi-pochti-vo-vsem-kazahstane-obyavleno-shtormovoe-preduprezhdenie/

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