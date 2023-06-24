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Эзотерика
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Ветер до 28 м/с: шторм ожидается на большей части Казахстана

Опубликовано:

Капли дождя падают в лужи
Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В воскресенье, 25 июня, на большей части Казахстана ожидается ухудшение погоды. Из-за этого в регионах было объявлено штормовое предупреждение, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Так, на западе, севере и востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гроза и град. Ветер днем на большей части региона будет достигать 15-20 м/с. На юге и юго-востоке сохраняется высокая пожарная опасность.

Утром и днем в центре, а также на западе Кызылординской области ожидается западный ветер с порывами до 15-20 м/с. На западе и востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере и востоке Атырауской области ожидается гроза. На юге, севере и востоке региона – ветер до 15-20, при этом днем возможны порывы до 23 м/с. На востоке и юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге Улытауской области также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге и в горных районах Жетысуской области ожидается гроза. Ветер в горных районах региона будет достигать 15-20 м/с, а в районе Алакольских озер – до 23-28 м/с. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность.

Утром и днем на западе и севере Акмолинской области ожидаются гроза, а также возможен град.

Ночью в центре и на востоке Карагандинской области также ожидаются гроза с градом. Ветер ночью на юге области будет достигать 18 м/с. Здесь же сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На большей части Мангистауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в горных районах Туркестанской области ожидаются гроза и шквал. На севере и в горных районах скорость ветра может достигать 15-20 м/с.

На западе и севере Костанайской области ожидается гроза с порывами ветра до 15-20 м/с. В южной половине региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью 25 июня на юге Павлодарской области ожидается гроза. На севере, западе и в центре области сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

Днем на севере Актюбинской области ожидается сильный дождь, на западе и севере – гроза. На юго-западе региона порывы ветра могут доходить до 15 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на востоке Северо-Казахстанской области ожидается туман. Днем на западе, севере и востоке региона возможна гроза с порывами ветра до 15-20 м/с.

Днем на юге и в горных районах Алматинской области также прогнозируется гроза. При этом ветер может усиливаться до 15-20 м/с. На юге региона сохраняется высокая пожарная опасность.

Что делать при грозе?

По данным пресс-службы ДЧС Алматы, если во время грозы вы находитесь дома, не подходите близко к электропроводке, антеннам, закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы и не касайтесь металлических предметов.

Если гроза застала вас в автомобиле – не покидайте его. При этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника.

"Прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев, не стойте на высоком месте или в открытом поле, переждите грозу в салоне автомобиля, не заправляйте машину во время ненастья, не располагайтесь между машинами или в кузове автомобиля, не сидите на металлических предметах, не прячьтесь под машину, не держите в руках металлические предметы", – предупредили в ДЧС.

При этом отмечается, что велосипед и мотоцикл могут быть потенциально опасными во время грозы.

"Их надо уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров", – советуют специалисты.

Если в грозу вы оказались на улице, помните: в зоне грозы нельзя бегать и суетиться. Снимите с себя все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги), не приближайтесь к линиям электропередачи или высоким деревьям, не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами, а также вблизи других проводников электричества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2026242-veter-do-28-ms-shtorm-ozhidaetsya-na-bolshey-chasti-kazahstana/

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