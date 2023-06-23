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Заморозки на севере Казахстана пообещали в выходные

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Иней на цветке
Иней. Иллюстративное фото: pixabay.com

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в ближайшие три дня, 24-26 июня, в Казахстане. В выходные пройдут осадки, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В предстоящие выходные территория Казахстана будет находиться под влиянием атмосферных фронтальных разделов, которые определят неустойчивый характер погоды.

По словам специалистов, обширные поля облаков станут причиной дождей с грозами, шквалистым ветром, возможен град.

26 июня на севере, 24-25 июня на востоке, а 24 и 26 июня на юго-востоке страны ожидаются сильные дожди, на юго-востоке Казахстана - пыльная буря.

Ночью 26 июня на северо-западе страны на поверхности почвы ожидаются заморозки до 1 градуса.

Существенных изменений в температурном фоне не ожидается.

Стоит отметить, что в Астане тоже прогнозировали спад жары - предстоящей ночью ожидается похолодание до +8...+10 градусов.

На официальном сайте РГП "Казгидромет" сообщалось, что в большинстве регионов сегодня, 23 июня, объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются грозы, сильный ветер. В ряде областей все еще сохраняется пожарная опасность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2026099-zamorozki-na-severe-kazahstana-poobeschali-v-vyhodnye/

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