"Напоминало фильм ужасов": град размером с мяч для гольфа покалечил 100 человек в США (видео)

Град в США. Фото: twitter.com/jazzerrae

В Колорадо в среду вечером около 100 человек пострадали от града на концерте Луи Томлинсона. Семь человек с серьезными травмами были доставлены в местные больницы, передает NBC.

Поклонники британского музыканта были вынуждены бежать в укрытие, поскольку концерт проходил на площадке под открытым небом. В итоге суровая погода вынудила организаторов отменить концерт.

О случившемся посетители мероприятия рассказали в соцсетях. По их словам, происходящее напоминало фильм ужасов.

Пожарно-спасательная служба сообщила, что по меньшей мере семь человек были доставлены в районные больницы с серьезными травмами. Также на месте медпомощь получили еще примерно 90 человек.

По данным Национальной метеорологической службы в Боулдере, в регионе было выпущено предупреждение о непогоде, а в некоторых районах выпал град размером с мяч для гольфа.

На официальном сайте МЧС РК даны рекомендации, которые следует выполнять во время выпадения града:

по возможности не выходите из дома. Находясь в помещении, держитесь как можно дальше от окон. Не пользуйтесь электроприборами, т.к. град обычно сопровождается грозовой деятельностью;

находясь на улице, постарайтесь выбрать укрытие. Если это невозможно, защитите голову от ударов градин (прикройте голову руками, сумкой, одеждой);

не пытайтесь найти укрытие под деревьями, т.к. велик риск не только попадания в них молний, но и того, что крупные градины и сильный ветер могут сломать ветви деревьев;

если вы перемещаетесь на автомобиле, то прекратите движение;

находясь в автомобиле, держитесь дальше от стекол. Желательно развернуться к ним спиной (лицом к центру салона) и прикрыть глаза руками или одеждой. Если позволяют габариты салона - лучше всего лечь на пол;

если с вами оказались маленькие дети, то их необходимо закрыть своим телом, и также прикрыть глаза либо одеждой, либо рукой;

ни в коем случае не покидайте автомобиль во время града. Помните, что средняя продолжительность града составляет примерно 6 минут, и очень редко он продолжается дольше 15 минут.

Напомним, в конце мая в Алматы и Алматинской области выпал град крупного размера – примерно с половину спичечного коробка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2026051-grad-razmerom-s-myach-dlya-golfa-vypal-v-ssha-okolo-100-chelovek-postradali-7-v-bolnitse-video/