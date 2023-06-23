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До +8 градусов похолодает в одном из мегаполисов Казахстана

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Человек идет под дождем
Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сегодня, 23 июня, в Алматы и Астане ожидаются осадки. В Шымкенте же прогнозируется теплый и солнечный день. Такая информация приводится на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Алматы сегодня ожидается гроза. Температура воздуха днем составит +29…+31 градус, а ночью – до +18…+20 градусов. Скорость ветра прогнозируется на уровне 3-8 м/с, однако при грозе возможны порывы до 13 м/с.

В Астане в пятницу пройдет дождь, но возможны прояснения погоды. Днем в столице +19…+21 градус, а ночью – похолодание до +8…+10 градусов. Скорость ветра – 9-14 м/с.

В Шымкенте ожидается день без осадков. Днем столбики термометров покажут +32…+34 градуса, а ночью – опустятся до +18…+20 градусов. Скорость ветра составит 8-13 м/с.

Представители МВД на официальном сайте ведомства предупреждают водителей об опасностях на дороге при ухудшении погоды.

Подчеркивается, что автовладельцам необходимо внимательно следить за погодными изменениями и информацией, а также специальными сообщения об ухудшении погоды и закрытии дорог.

"Министерство внутренних дел рекомендует участникам дорожного движения, в случае ухудшения погоды, ограничить выезд за пределы населенных пунктов.

Для безопасного движения необходимо учитывать влияние погодных условий на режимы движения, снижение видимости при осадках, а также изменение сцепных качеств дорожного полотна, увеличивающих тормозной путь автомобиля и влияющих на его управляемость", – говорится в сообщении.

Водителям важно соблюдать безопасную скорость движения и дистанцию между автомобилями, отметили в МВД.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2026016-do-8-gradusov-poholodaet-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana/

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