Взрыв прогремел в Мангистауской области: ситуацию разъяснили военные

Взрыв в Мангистауской области. Фото: lada.kz

В Мангистауской области в районе села Курык раздался взрыв, а затем поднялся столб дыма. Ситуацию разъяснили в Актауском военном гарнизоне, передает Lada.kz.

Как сообщил редакции издания очевидец, вчера, 22 июня, проезжая мимо села Курык, он услышал хлопок, после чего его авто тряхнуло, а в небо поднялся столб дыма.

Позже начальник пресс-службы Актауского гарнизона сообщил изданию, что на учебном полигоне "Оймаша" с 19 по 30 июня проводятся плановые мероприятия по уничтожению боеприпасов, опасных для дальнейшего хранения на складах.

"В этой связи жителей Мунайлинского района Мангистауской области предупреждаем, что во время утилизации будут слышны хлопки, однако они не представляют опасности для местного населения. Приняты все необходимые меры безопасности при проведении этапов утилизации", – рассказал он.

Напомним, в августе 2021 года в Жамбылской области прогремел мощный взрыв на складе боеприпасов под Таразом, переросший в пожар. В результате инцидента свыше 100 человек получили различные ранения.

По данному факту возбудили уголовное дело. Президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение Генпрокуратуре и МВД установить причины случившегося и наказать виновных.

В результате происшествия погибли 18 человек. Причем поиски одного из них – военнослужащего Бауыржана Даутбаева – продолжались длительное время. Однако в декабре прошлого года его останки были обнаружены в ходе поисковых работ военнослужащими воинской части.

В конце августа 2021 года Нурлан Ермекбаев был освобожден от должности главы Минобороны. Позже он попросил прощения у президента и родных погибших в Жамбылской области.

В конце мая текущего года военный суд Шымкентского гарнизона назвал сумму ущерба происшествия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2026037-vzryv-razdalsya-v-mangistauskoy-oblasti-situatsiyu-razyasnili-voennye/