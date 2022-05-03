Затянувшиеся поиски пропавшего при взрыве под Таразом военного объяснили в Минобороны

Поиски военнослужащего. Фото: акимат Жамбылской области

Представители Минобороны на брифинге в СЦК высказались о военнослужащем, пропавшем без вести при взрыве на складе боеприпасов под Таразом. Его поиски продолжаются до сих пор, передает корреспондент NUR.KZ.

"Поиски проходят на территории части, где это произошло, с привлечением правоохранительных органов и других дополнительных сил и средств. Поэтому пока мы его не нашли, поиски продолжаются.

Мы в постоянном контакте с родителями, и какая помощь есть, она им оказывается", - сообщил Замначальника Генштаба ВС РК - начальник Департамента воспитательной и идеологической работы Серик Бурамбаев.

По его словам, поиски затянулись из-за того, что "там каждый сантиметр на определенной глубине просеивается" и "каждый фрагмент изучается".

"К сожалению, мы до сих пор его не нашли, и поэтому мы его не считаем погибшим, он считается пропавшим без вести", - резюмировал Бурамбаев.

Между тем замминистра обороны РК Султан Камалетдинов прокомментировал вопрос о том, мог ли военнослужащий уйти с места происшествия.

"Вы знаете, что возбуждено уголовное дело, в рамках этого уголовного дела проводятся следственные мероприятия соответствующие, в том числе по поиску (пропавшего военного - прим. ред.).

А вот эти инсинуации, может он, не может, это не вопрос к МО РК, потому что мы не правомерны проводить следственные мероприятия. Поиски продолжаются, и данный военнослужащий считается без вести пропавшим.

Взрыв был довольно-таки мощный, и все могло произойти. Сейчас версии прорабатываются разные, но это в рамках уголовного дела", - резюмировал спикер.

Напомним, 26 августа минувшего года на складе боеприпасов в Жамбылской области произошла серия взрывов. В результате инцидента погибли 17 человек.

Один военнослужащий числится без вести пропавшим. Его родители назначили вознаграждение за помощь в поисках. Кроме того, они лично побывали в местах проведения поисковых работ.

Поиски военного продолжились как осенью, так и зимой минувшего года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1967793-zatyanuvshiesya-poiski-propavshego-pri-vzryve-pod-tarazom-voennogo-obyasnili-v-minoborony/