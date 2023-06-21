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Дожди с грозами ожидаются в Казахстане в ближайшие дни

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Люди стоят на остановке под дождем
Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Синоптики рассказали о том, какой будет погода в Казахстане в ближайшие три дня – с 22 по 24 июня. Актуальный прогноз погоды опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

По прогнозу синоптиков, в предстоящие дни погоду большей части территории страны будет определять ложбина уходящего циклона и связанные с ней атмосферные фронтальные разделы.

В связи с этим пройдут дожди с грозами с 22 по 24 июня в горных районах юго-востока, а 24 июня в центре и на востоке страны – сильные дожди.

Кроме того, по Казахстану ожидается град, шквал, усиление ветра.

Между тем в температурном фоне резких изменений не ожидается.

Что делать при грозе?

По информации на сайте ДЧС города Алматы, если во время грозы вы находитесь дома, не подходите близко к электропроводке, антеннам, закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы и не касайтесь металлических предметов.

Отдыхая на природе до начала дождя хорошо закрепите палатку, все металлические предметы: посуду, лопаты, пилы, молотки, мангал) сложите в 15-20 м от людей, лягте в палатку и переждите грозу в ней.

Если палатки нет, тогда изолируйтесь от почвы. Положите под себя полиэтилен, ветки, камень. Сядьте и сгруппируйтесь, опустив голову на согнутые в коленях ноги, ступни ног соедините вместе, накройтесь полиэтиленом, так как мокрое тело и одежда повышают опасность поражения молнией.

На открытой местности, в степи, следует укрыться от грозы в сухих ямах, канавах, оврагах. Но если они начнут заполняться водой, лучше их покинуть.

При этом надо помнить, что песчаная и каменная почва безопаснее глиняной.

Не располагайтесь на возвышенностях, у металлических заборов, опор линий электропередачи и под проводами!

Во время грозы не купайтесь, не располагайтесь в непосредственной близости от водоема, не плавайте на лодке, не ловите рыбу.

Если вы находитесь на водоеме и видите приближение грозы – немедленно покиньте акваторию, отойдите от берега. Ни в коем случае не пытайтесь спрятаться в прибрежных кустах.

Если в поисках укрытия, вам необходимо пересечь открытое пространство – не бегите, идите спокойным шагом. И отключите при этом сотовый телефон.

Если гроза застала вас в автомобиле, не покидайте его, при этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника. Прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев, не стойте на высоком месте или в открытом поле, переждите грозу в салоне автомобиля, не заправляйте машину во время ненастья, не располагайтесь между машинами или в кузове автомобиля, не сидите на металлических предметах, не прячьтесь под машину, не держите в руках металлические предметы.

А вот велосипед и мотоцикл могут являться в это время потенциально опасными.

Если вы на улице, помните: в зоне грозы нельзя бегать и суетиться, снимите с себя все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги), не приближайтесь к линиям эл.передач или высоким деревьям, не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами, а также вблизи других проводников электричества.

Не приближайтесь к сельскохозяйственной технике и небольшим транспортным средствам типа мотоциклов и велосипедов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025722-dozhdi-s-grozami-ozhidayutsya-v-kazahstane-v-blizhayshie-dni/

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