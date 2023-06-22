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30 лет независимости Казахстана

Дождь, гроза и сильный ветер: какая погода ожидает жителей крупнейших городов Казахстана сегодня

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Капли дождя падают в лужи
Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Осадки и сильный ветер пообещали сегодня, 22 июня, синоптики в Астане и Алматы - в южной столице также ожидается гроза, актуальный прогноз погоды опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Алматы сегодня пообещали сильный дождь с грозой. Температура воздуха днем составит +28…+30 градусов. Скорость ветра 3-8 м/с, но при грозе порывы могут доходить до 15 м/с.

В Астане ожидается кратковременный дождь. Днем столбики термометров покажут +18…+20 градусов. Скорость ветра составит 9-14 м/с.

В Шымкенте осадков не ожидается, возможна переменная облачность. В городе летняя погода - днем температура воздуха поднимется до +32…+34 градусов. Горожан предупреждают об усилении ветра до 8-13 м/с.

Напомним, что вчера в Алматы сильный ветер повалил деревья, в результате пострадали припаркованные во дворах машины. Пострадавшие автовладельцы поделились кадрами последствий разбушевавшейся стихии. У машин не только остались вмятины, но и разбиты стекла.

В акимате города сообщили, что для получения возмещения ущерба горожанам необходимо обратиться в суд.

По словам очевидцев, от поваленных деревьев пострадали не только машины, но и детские площадки. В некоторых микрорайонах ветер вырвал деревья с корнем, а те перекрыли доступ к подъездам многоэтажных домов.

Отметим, согласно официальному сайту РГП "Казгидромет, 22-24 июня в горных районах юго-востока, а 24 июня в центре и на востоке страны – ожидаются сильные дожди. По Казахстану ожидается град, шквал, усиление ветра.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025832-dozhd-groza-i-silnyy-veter-kakaya-pogoda-ozhidaet-zhiteley-krupneyshih-gorodov-kazahstana-segodnya/

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