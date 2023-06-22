Ускоренная выдача паспортов и удостоверений личности стала недоступна в Казахстане из-за сбоя

Паспорт. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

С начала недели в Казахстане приостановлен прием госпошлин за ускоренное получение паспортов и удостоверений личности, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу "Правительства для граждан".

В госкорпорации сообщили, что с 19 июня был приостановлен прием оплат госпошлин за ускорение выдачи паспортов и удостоверений личности.

Причиной стала некорректная работоспособность приема платежей.

"Прием оплаты осуществляется через банки напрямую в Республиканское государственное предприятие "Информационно-производственный центр" Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

В данной интеграции не задействованы системы ЦОНов. Со стороны систем ЦОНов ограничений или сбоя нет", – подчеркнули представители ГК "Правительство для граждан".

Напомним, что с 16 до 20 июня в Казахстане были недоступны госуслуги по недвижимости и земле.

Ограничения были связаны с переходом государственных баз данных по земле и недвижимости на информационную систему Единый государственный кадастр недвижимости.

Кроме того, сегодня мы писали о том, что спецЦОНы в стране перевели на усиленный режим работы из-за завершения программы по легализации авто.

Сколько стоит получение паспорта и удостоверения личности в Казахстане?

Добавим, что согласно информации на официальной платформе госорганов GOV.KZ, госпошлина за получение паспорта гражданина РК составляет – 8 МРП (27 600 тенге в 2023 году), а за получение удостоверения личности – 0,2 МРП (690 тенге).

При несвоевременном обращении за удостоверением личности казахстанцы должны будут оплатить штраф в размере 7 МРП (24 150 тенге).

Для получения документов в ускоренном порядке установлены следующие размеры госпошлин:

для городов Астана, Алматы, Актобе, Шымкент:

1 категория срочности (до 1 рабочего дня) – 4 983 тенге;

2 категория срочности (до 3 рабочих дней) – 2 752 тенге.

для областных центров:

1 категория срочности (до 3 рабочих дней) – 4 983 тенге;

2 категория срочности (до 5 рабочих дней) – 2 752 тенге.

для районов и городов областей:

3 категория (до 7 рабочих дней) – 1 116 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025972-uskorennaya-vydacha-pasportov-i-udostovereniy-lichnosti-stala-nedostupna-v-kazahstane-iz-za-sboya/