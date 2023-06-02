Опасную езду кортежа с выпускниками школ Актау сняли на видео

Кортеж. Кадр из видео: t.me/police_of_kz

В Актау на видео попала опасная езда кортежа с выпускниками местных школ. Водителей авто привлекли к ответственности, сообщает МВД в своем официальном новостном Telegram-канале.

По информации ведомства, в ходе мониторинга соцсетей стражи порядка обратили внимание на водителей, не имеющих госномеров, а также не пользующихся ремнями безопасности при управлении транспортом.

Сообщается, что опасное вождение происходило на одной из дорог города в 29 микрорайоне.

"Водителям автомобилей Toyota RAV4, Hyundai Tucson составлены административные протокола по части 2 статьи 590 КоАП РК. Водители, проявившие халатность к безопасности пассажиров на заднем сиденье транспортного средства и допустившие правонарушения, привлечены к ответственности по статье 593 административного кодекса", – рассказали в полиции.

Добавим, что, согласно части 2 статьи 590 КоАП РК, управление транспортным средством без государственных регистрационных номерных знаков (знака) или после запрещения его эксплуатации, или не зарегистрированным в установленном порядке влечет штраф в размере 10 МРП (34500 тенге).

Также, согласно статье 593 КоАП РК:

несоблюдение правил перевозки пассажиров и грузов влечет штраф в размере 5 МРП (17250 тенге);

несоблюдение правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами влечет штраф в размере 5 МРП (17250 тенге);

действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут штраф в размере 10 МРП (34500 тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2023035-opasnuyu-ezdu-kortezha-s-vypusknikami-shkol-aktau-snyali-na-video/