Пассажиры высунулись из окон: двух водителей наказали в Алматы (видео)

Нарушители ПДД. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Очевидцы в Алматы сняли нарушителей – несколько человек ехали по проспекту Аль-Фараби высунувшись из окон иномарок. Водителей оштрафовали, передает новостной Telegram-канал МВД РК Polisia.kz.

Видео нарушения появилось в Instagram-паблике kris__p__almaty.

На кадрах в районе пересечения проспектов Аль-Фараби и Достык ехали две машины, из окон которых до пояса высовывались люди.

Инцидент прокомментировали стражи порядка. Сообщалось, что автомашины Kia и Toyota Camry замечены операторами ЦОУ на проспекте Аль-Фараби.

По словам полицейских, пассажиры двух иномарок, что следовали в западном направлении, высунулись из окон, тем самым подвергли риску не только свою, но и жизнь других участников ДД.

"Ориентировка на задержание указанных ТС передана экипажам патрульной полиции и специализированного батальона. Они были блокированы инспекторами на том же проспекте.

Водителей обеих автомашин привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 593 КоАП РК. Вопиющие нарушения ПДД пресечены", – заявил начальник управления местной полицейской службы ДП города Алматы Ержан Узабаев.

Отметим, что в статье 593 КоАП РК установлено наказание за несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности или мотошлемами, предусмотренных правилами дорожного движения.

Так, указанные нарушения влекут штраф в размере 5 МРП (17 250 тенге).

При этом те же действия, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут штраф в размере 10 МРП (34 500 тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2023004-passazhiry-vysunulis-iz-okon-dvuh-voditeley-nakazali-v-almaty-video/