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30 лет независимости Казахстана

Глава Миннауки заявил, что его дети переведутся из школы на Кипре в казахстанскую

Опубликовано:

Саясат Нурбек
Саясат Нурбек. Фото: facebook.com/sayasat

Глава министерства высшего образования и науки в кулуарах Акорды сообщил, что его дети, которые несколько лет учились в школе на Кипре, поступят в школу в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

"Они сейчас находятся в Казахстане. Прибыли. Будут учиться в обычной школе здесь. Будем подавать документы, смотрим разные варианты", - сообщил министр Саясат Нурбек.

Напомним, ранее главу министерства не раз спрашивали, почему его дети учатся за рубежом.

В прошлом году Саясат Нурбек пообещал, что они переведутся в казахстанскую школу с Северного Кипра. Однако позже выяснилось, что его дети продолжили учебу на Кипре.

Как пояснил сам министр, такое решение было принято самими детьми. Кроме того, Нурбек поделился, что образование в частной школе на Кипре недорогое в сравнении с ценами в частных школах Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025554-glava-minnauki-zayavil-chto-ego-deti-perevedutsya-iz-shkoly-na-kipre-v-kazahstanskuyu/

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